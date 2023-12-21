https://sputniknews.com.tr/20231221/motorine-zam-geliyor-1078672520.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T10:14+0300

2023-12-21T10:14+0300

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ekonomi

motorin

zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 34,50 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231221/euro-tarihi-seviyeye-yukseldi-1078671212.html

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motorin, zam