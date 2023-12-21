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https://sputniknews.com.tr/20231221/motorine-zam-geliyor-1078672520.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 34,50 liradan satılıyor.
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motorin, zam
motorin, zam

Motorine zam geliyor

10:14 21.12.2023 (güncellendi: 10:57 21.12.2023)
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Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,54 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,50 liradan satılıyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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