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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231221/euro-tarihi-seviyeye-yukseldi-1078671212.html
Euro tarihi seviyeye yükseldi
Euro tarihi seviyeye yükseldi
Euro bugüne, dün öğle saatlerinde test ettiği 32 lira seviyesinde başladı ve 32 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar ise aynı saatlerde 29 liranın hemen... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,1290 liradan alınan dolar, 29,1310 liradan satılıyor. 32 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,9120 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,1310 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9430 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 906 lira, çeyrek altın 3 bin 88 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 315 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 35 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.69 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43.666 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Euro tarihi seviyeye yükseldi

09:22 21.12.2023 (güncellendi: 10:04 21.12.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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Euro bugüne, dün öğle saatlerinde test ettiği 32 lira seviyesinde başladı ve 32 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar ise aynı saatlerde 29 liranın hemen üzerinde seyrediyor.
Serbest piyasada 29,1290 liradan alınan dolar, 29,1310 liradan satılıyor. 32 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,9120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,1310 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9430 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 906 lira, çeyrek altın 3 bin 88 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 315 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 35 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79.69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.69 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 43.666 dolar seviyesinde seyrediyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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Serbest piyasada bugün: Euro 31, dolar 29 liranın üzerinde
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