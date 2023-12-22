https://sputniknews.com.tr/20231222/mke-ankaragucu-faruk-koca-icin-tff-tahkim-kuruluna-basvurdu-1078753098.html

MKE Ankaragücü, Faruk Koca için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

MKE Ankaragücü, Faruk Koca için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu

MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sürekli hak mahrumiyeti cezası verdiği eski başkanları Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T18:39+0300

2023-12-22T18:39+0300

2023-12-22T18:39+0300

spor

mke ankaragücü

faruk koca

türkiye futbol federasyonu (tff)

tahkim kurulu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

profesyonel futbol disiplin kurulu

amed sportif

amed sportif faaliyetler

amed sportif faaliyetler

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olaylardan sonra PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için MKE Ankaragücü Kulübü'nün Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın detayları belli oldu.Sarı-lacivertli kulüp, Faruk Koca'ya verilen cezanın yanı sıra 5 maç seyircisiz oynama cezası ile yöneticilere uygulanan çeşitli cezalara da itiraz etti.MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA'ya yaptığı açıklamada, Faruk Koca'ya verilen cezanın ağır olduğunu ve daha önceki örneklerle Tahkim Kuruluna başvurduklarını belirtti.Hüseyin Aytekin, bu örneklerden birinin 2 Mart 2019'da Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor oynanan TFF 2. Lig maçında, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusunun sahaya jiletle girerek rakip takım futbolcularına saldırısı olduğunu söyledi. Aytekin, futbolcunun bu olaydan sonra PFDK tarafından 4 yıl men cezası aldığını, cezanın 3 yılı geçtiği için de oyuncunun sürekli hak mahrumiyetine çarptırıldığını hatırlattı.Yapılan itirazlardan sonra Amed Sportif Faaliyetler oyuncusunun cezasının Tahkim Kurulunun 20 maç men cezasına çevrildiğini hatırlatan Aytekin, şunları kaydetti:Tahkim Kurulunun geçmiş cezalarını örnek gösterdiklerini vurgulayan Aytekin, "TFF tarafından geçmişte, Başkanımız Faruk Koca'nın eyleminden çok daha ağır bir durumda bile 20 müsabakadan men cezası verdiği düşünüldüğünde Tahkim Kurulunun Başkanımız Faruk Koca hakkında verilen cezayı düşürmesi ve daha hafif bir ceza vermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/pfdk-kararlari-aciklandi-ankaragucu-ve-faruk-kocanin-cezalari-belli-oldu-1078482246.html

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