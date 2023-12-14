https://sputniknews.com.tr/20231214/pfdk-kararlari-aciklandi-ankaragucu-ve-faruk-kocanin-cezalari-belli-oldu-1078482246.html

PFDK kararları açıklandı: Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezaları belli oldu

PFDK kararları açıklandı: Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T22:36+0300

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spor

ankaragücü

mke ankaragücü

türkiye futbol federasyonu (tff)

faruk koca

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıkladı.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında kurul, Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.Kurul, başkent ekibine 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira da ceza verildiğini kaydetti. MKE Ankaragücü ayrıca çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin lira ile cezalandırıldı.MKE Ankaragücü'nün idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay ihtar cezası alırken, Cahit Şahin ihtarın yanı sıra 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira, Yusuf Buğra Tanık ise 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin lira para cezası aldı.Açıklamada kulüp görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedilirken, İsmail Develi, Mücahid Osman Karabay, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'ün ihtar cezası aldığı belirtildi.

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ankaragücü, mke ankaragücü, türkiye futbol federasyonu (tff), faruk koca