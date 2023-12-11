https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Adalet Bakanı Tunç... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T22:17+0300
2023-12-11T22:17+0300
2023-12-11T23:03+0300
hakem
spor
faruk koca
mke ankaragücü
çaykur rizespor
maç
halil umut meler
yumruk
saldırı
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.Bakan Bak'tan kınamaGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma başlatılmıştırAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
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hakem, faruk koca, mke ankaragücü, çaykur rizespor, maç, halil umut meler, yumruk, saldırı
hakem, faruk koca, mke ankaragücü, çaykur rizespor, maç, halil umut meler, yumruk, saldırı
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
22:17 11.12.2023 (güncellendi: 23:03 11.12.2023)
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Adalet Bakanı Tunç yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.
Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma başlatılmıştır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.