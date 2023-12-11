https://sputniknews.com.tr/20231211/tff-olaganustu-toplanma-karari-aldi-1078338434.html
TFF olağanüstü toplanma kararı aldı
TFF olağanüstü toplanma kararı aldı
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF olağanüstü toplanma kararı aldı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T22:43+0300
2023-12-11T22:43+0300
2023-12-11T22:54+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
son dakika
halil umut meler
yumruk
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, halil umut meler, yumruk
türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, halil umut meler, yumruk
TFF olağanüstü toplanma kararı aldı
22:43 11.12.2023 (güncellendi: 22:54 11.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF olağanüstü toplanma kararı aldı.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.