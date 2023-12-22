https://sputniknews.com.tr/20231222/merkez-bankasindan-17-yil-sonra-bir-ilk-1078717542.html

Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk lirası (TL) depo alım ihaleleri... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:51+0300

2023-12-22T11:51+0300

2023-12-22T11:51+0300

ekonomi

merkez bankası

türk lirası

depo

ilk

hafize gaye erkan

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Söz konusu duyuru, TCMB Para Politikası Kurulunun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltmesinin ardından geldi.Duyuruda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 52'nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1078681132.html

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merkez bankası, türk lirası, depo, ilk, hafize gaye erkan