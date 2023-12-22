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https://sputniknews.com.tr/20231222/mavi-yaka-beyaz-yakadan-10-kat-daha-fazla-maas-aliyor-150-bin-liraya-vinc-operatoru-araniyor-1078710603.html
Mavi yaka, beyaz yakadan çok daha fazla kazanıyor: '150 bin liraya vinç operatörü aranıyor'
Mavi yaka, beyaz yakadan çok daha fazla kazanıyor: '150 bin liraya vinç operatörü aranıyor'
İstihdamda mavi yaka çalışanları, iş açığından dolayı beyaz yakaya oranla çok daha yüksek maaşlar alabiliyor. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:30+0300
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kepçe operatörü
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mavi yakalı işçi
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Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe kalifiye eleman sektörü büyürken ve yurt dışına giden göç artarken, ülkede mavi yaka işçileri bulmak da zorlaşıyor. Bu nedenle özellikle son dönemlerde 6 Şubat depremi ardından, kule vinç operatörleri bulma konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Milliyet'in haberine göre, sektör temsilcileri Türkiye’de birçok grupta mavi yakalı çalışanların ücret bazında beyaz yakalıları geçtiğini söylüyor. Bunun temel sebebi, 'Birine olan ihtiyacın diğerine olan ihtiyaca göre daha fazla olması' olarak açıklanıyor. Piyasada ortalama bir inşaatta çalışan usta günlük 2.000-2.500 TL yevmiye aldığı böylece ayda 60-70 bin lira kazandığı belirtilirken, aynı inşaatta çalışan bir mühendisin maaşı ise 30-40 bin lira düzeylerinde olduğu vurgulanıyor.Özellikle inşatta çalışacak vinç operatörlerinin maaşlarının 150 bin lirayı bulduğu belirtilirken, deprem bölgesinde çalışan mavi yakalı grubun gelirlerinde bu seviyelerden çok daha yükseklere ulaştığı aktarılıyor. Yurtdışına giden de çok Türkiye Hazır Beton Birliği Yavuz Işık, inşaat sektöründe 1.8 milyon civarında kişinin çalıştığını belirtilirken, yurtdışına giden birçok kişinin olduğunu ve çalışanların ayda 2 bin 500 - 3 dolar arası kazandığı söyledi. Deprem bölgesinde 850 bin konut yapılacağını da hatırlatan Işık, "Burada da ciddi bir talep var. Yeterince eleman yetiştiremediğimiz için orada da ister istemez fiyatlar yukarıya çıkıyor. Bazı noktada inşaatlar ilerleyemiyor, bu sebeplerden durma noktasına da geliyor. Vergi dahil maaşlar hem beton pompa operatörleri hem kule vinç operatörleri için 60-100 bin lira arasında.” açıklamasında bulundu.
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vinç, kepçe operatörü, mavi yaka, mavi yakalı işçi, işçi, işçi
vinç, kepçe operatörü, mavi yaka, mavi yakalı işçi, işçi, işçi

Mavi yaka, beyaz yakadan çok daha fazla kazanıyor: '150 bin liraya vinç operatörü aranıyor'

09:30 22.12.2023 (güncellendi: 09:33 22.12.2023)
© Sputnik / Sertaç Kayarİşçi
İşçi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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İstihdamda mavi yaka çalışanları, iş açığından dolayı beyaz yakaya oranla çok daha yüksek maaşlar alabiliyor.
Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe kalifiye eleman sektörü büyürken ve yurt dışına giden göç artarken, ülkede mavi yaka işçileri bulmak da zorlaşıyor. Bu nedenle özellikle son dönemlerde 6 Şubat depremi ardından, kule vinç operatörleri bulma konusunda da sıkıntı yaşanıyor.
Milliyet'in haberine göre, sektör temsilcileri Türkiye’de birçok grupta mavi yakalı çalışanların ücret bazında beyaz yakalıları geçtiğini söylüyor. Bunun temel sebebi, 'Birine olan ihtiyacın diğerine olan ihtiyaca göre daha fazla olması' olarak açıklanıyor.
Piyasada ortalama bir inşaatta çalışan usta günlük 2.000-2.500 TL yevmiye aldığı böylece ayda 60-70 bin lira kazandığı belirtilirken, aynı inşaatta çalışan bir mühendisin maaşı ise 30-40 bin lira düzeylerinde olduğu vurgulanıyor.
Özellikle inşatta çalışacak vinç operatörlerinin maaşlarının 150 bin lirayı bulduğu belirtilirken, deprem bölgesinde çalışan mavi yakalı grubun gelirlerinde bu seviyelerden çok daha yükseklere ulaştığı aktarılıyor.

Yurtdışına giden de çok

Türkiye Hazır Beton Birliği Yavuz Işık, inşaat sektöründe 1.8 milyon civarında kişinin çalıştığını belirtilirken, yurtdışına giden birçok kişinin olduğunu ve çalışanların ayda 2 bin 500 - 3 dolar arası kazandığı söyledi.
Deprem bölgesinde 850 bin konut yapılacağını da hatırlatan Işık, "Burada da ciddi bir talep var. Yeterince eleman yetiştiremediğimiz için orada da ister istemez fiyatlar yukarıya çıkıyor. Bazı noktada inşaatlar ilerleyemiyor, bu sebeplerden durma noktasına da geliyor. Vergi dahil maaşlar hem beton pompa operatörleri hem kule vinç operatörleri için 60-100 bin lira arasında.” açıklamasında bulundu.
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