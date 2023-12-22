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Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı. İHA'nın haberine göre “Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı. Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-yabanci-uyruklu-supheli-kirklarelinde-yakalandi-1078476889.html
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kırmızı bülten, yalova, irak, irak
kırmızı bülten, yalova, irak, irak

Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

02:18 22.12.2023 (güncellendi: 02:29 22.12.2023)
© İHAYalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı.
Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© İHA
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Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı.
Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı.
İHA'nın haberine göre “Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı.
Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği belirtildi.
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
14 Aralık, 17:46
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