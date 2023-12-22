https://sputniknews.com.tr/20231222/kirmizi-bultenle-aranan-2-irakli-yalovada-yakalandi-1078707315.html
Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T02:18+0300
2023-12-22T02:18+0300
2023-12-22T02:29+0300
türkiye
kırmızı bülten
yalova
irak
irak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/16/1078707347_0:332:600:670_1920x0_80_0_0_81f14da5d514dbb982c58b105be935b9.png
Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı. İHA'nın haberine göre “Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı. Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-yabanci-uyruklu-supheli-kirklarelinde-yakalandi-1078476889.html
türkiye
yalova
irak
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/16/1078707347_0:276:600:726_1920x0_80_0_0_a25b81414cbf2308d1f39cdb12639a5d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırmızı bülten, yalova, irak, irak
kırmızı bülten, yalova, irak, irak
Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
02:18 22.12.2023 (güncellendi: 02:29 22.12.2023)
Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı.
Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı.
İHA'nın haberine göre “Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı.
Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği belirtildi.