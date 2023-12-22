https://sputniknews.com.tr/20231222/kirmizi-bultenle-aranan-2-irakli-yalovada-yakalandi-1078707315.html

Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kırmızı bülten

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irak

irak

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Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı. İHA'nın haberine göre “Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı. Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-yabanci-uyruklu-supheli-kirklarelinde-yakalandi-1078476889.html

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