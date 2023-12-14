https://sputniknews.com.tr/20231214/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-yabanci-uyruklu-supheli-kirklarelinde-yakalandi-1078476889.html
İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T17:46+0300
2023-12-14T17:46+0300
2023-12-14T17:46+0300
türkiye
interpol
interpol
uluslararası polis teşkilatı (interpol)
yabancı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası A.H'yi yakaladı.Yapılan incelemede yabancı uyruklu şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan A.H. işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/yerlikaya-duyurdu-interpol-kirmizi-bultenle-aranan-muhuannad-alaqlah-istanbulda-yakalandi-1078394435.html
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interpol, interpol, uluslararası polis teşkilatı (interpol) , yabancı
interpol, interpol, uluslararası polis teşkilatı (interpol) , yabancı
İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası A.H'yi yakaladı.
Yapılan incelemede yabancı uyruklu şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan A.H. işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.