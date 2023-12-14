https://sputniknews.com.tr/20231214/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-yabanci-uyruklu-supheli-kirklarelinde-yakalandi-1078476889.html

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T17:46+0300

2023-12-14T17:46+0300

2023-12-14T17:46+0300

türkiye

interpol

interpol

uluslararası polis teşkilatı (interpol)

yabancı

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası A.H'yi yakaladı.Yapılan incelemede yabancı uyruklu şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan A.H. işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/yerlikaya-duyurdu-interpol-kirmizi-bultenle-aranan-muhuannad-alaqlah-istanbulda-yakalandi-1078394435.html

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interpol, interpol, uluslararası polis teşkilatı (interpol) , yabancı