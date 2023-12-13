Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yakalandı
08:22 13.12.2023 (güncellendi: 08:46 13.12.2023)
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© İHA
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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında "İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan 'Kafes-19' Operasyonu'yla yakalandı" dedi.
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Kafes-19' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul’da yapılan “KAFES-19” Operasyonuyla yakalandı Milletimizin bilmesini isterim ki; Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız
#SonDakika Yerlikaya duyurdu: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Muhuannad Alaqlah İstanbul'da yakalandıhttps://t.co/aMuAbqee5B pic.twitter.com/KPGBqbHkz3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2023