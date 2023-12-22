https://sputniknews.com.tr/20231222/isim-listesi-maliyeden-operasyon-icislerinden-hedef-kara-parayla-mucadele-1078711495.html

İsim listesi Maliye’den, operasyon İçişleri’nden: Hedef kara parayla mücadele

İsim listesi Maliye’den, operasyon İçişleri’nden: Hedef kara parayla mücadele

Hazine Bakanı Şimşek TBMM Genel Kurulu’nda son dönemde yoğunlaşan kara para operasyonlarını anlattı. Şimşek, “İçişleri’nin en büyük destekçisi Maliye. Kara... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T10:04+0300

2023-12-22T10:04+0300

2023-12-22T10:04+0300

türkiye

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hazine ve maliye bakanı

hazine ve maliye bakanlığı

içişleri bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde artan kara para operasyonlarına ilişkin TBMM’de çarpıcı bilgiler verdi. İçişleri Bakanlığı’nın en büyük destekçisinin Maliye Bakanlığı olduğunu belirten Şimşek “Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz” dedi.Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre Şimşek önceki akşam bakanlığının TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2023’te 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle, ilgili kamu idareleriyle paylaşıldığını belirten Bakan Şimşek, “Destek verdik. Yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı’dır” diye konuştu.Kripto çalışması ne durumda?Bakan Şimşek "Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığıdır. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için de teknik koşulları yerine getiriyoruz." dedi ve Türkiye'nin 40 FATF standardından 39'uyla uyumlu hale geldiğini, FATF'ın ekim ayındaki toplantısından kendisine gönderilen mektupla bunun somutlaştığını bildirdi.Sadece bir eksiklerinin kaldığını anlatan Şimşek, "Onu da ocak ayında inşallah getireceğiz. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme ama bu yeterli olmuyor. Ayrıca, gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor. Uygulamada etkinlik noktasında da çok mesafe katettik ve FATF ile bunları paylaştık. Tabii ki bu bir karardır, bir ülke bile çıkıp itiraz ettiği zaman olmayabiliyor ama inanıyorum ki Türkiye'nin bu ilerlemesi eninde sonunda takdir edilecek. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye gri listeden çıkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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