https://sputniknews.com.tr/20231222/isim-listesi-maliyeden-operasyon-icislerinden-hedef-kara-parayla-mucadele-1078711495.html
İsim listesi Maliye’den, operasyon İçişleri’nden: Hedef kara parayla mücadele
İsim listesi Maliye’den, operasyon İçişleri’nden: Hedef kara parayla mücadele
Hazine Bakanı Şimşek TBMM Genel Kurulu’nda son dönemde yoğunlaşan kara para operasyonlarını anlattı. Şimşek, “İçişleri’nin en büyük destekçisi Maliye. Kara... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T10:04+0300
2023-12-22T10:04+0300
2023-12-22T10:04+0300
türkiye
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
hazine ve maliye bakanlığı
içişleri bakanlığı
kara para
kara para aklama
kripto
kripto para
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde artan kara para operasyonlarına ilişkin TBMM’de çarpıcı bilgiler verdi. İçişleri Bakanlığı’nın en büyük destekçisinin Maliye Bakanlığı olduğunu belirten Şimşek “Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz” dedi.Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre Şimşek önceki akşam bakanlığının TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2023’te 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle, ilgili kamu idareleriyle paylaşıldığını belirten Bakan Şimşek, “Destek verdik. Yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı’dır” diye konuştu.Kripto çalışması ne durumda?Bakan Şimşek "Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığıdır. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için de teknik koşulları yerine getiriyoruz." dedi ve Türkiye'nin 40 FATF standardından 39'uyla uyumlu hale geldiğini, FATF'ın ekim ayındaki toplantısından kendisine gönderilen mektupla bunun somutlaştığını bildirdi.Sadece bir eksiklerinin kaldığını anlatan Şimşek, "Onu da ocak ayında inşallah getireceğiz. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme ama bu yeterli olmuyor. Ayrıca, gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor. Uygulamada etkinlik noktasında da çok mesafe katettik ve FATF ile bunları paylaştık. Tabii ki bu bir karardır, bir ülke bile çıkıp itiraz ettiği zaman olmayabiliyor ama inanıyorum ki Türkiye'nin bu ilerlemesi eninde sonunda takdir edilecek. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye gri listeden çıkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ilk-6-ayin-yildizi-bitcoin-oldu-1073303403.html
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ekonomi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, içişleri bakanlığı, kara para, kara para aklama, kripto, kripto para
ekonomi, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, hazine ve maliye bakanlığı, içişleri bakanlığı, kara para, kara para aklama, kripto, kripto para
İsim listesi Maliye’den, operasyon İçişleri’nden: Hedef kara parayla mücadele
Hazine Bakanı Şimşek TBMM Genel Kurulu’nda son dönemde yoğunlaşan kara para operasyonlarını anlattı. Şimşek, “İçişleri’nin en büyük destekçisi Maliye. Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırladık. Bunları kolluk ve istihbarat birimleriyle paylaştık” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde artan kara para operasyonlarına ilişkin TBMM’de çarpıcı bilgiler verdi. İçişleri Bakanlığı’nın en büyük destekçisinin Maliye Bakanlığı olduğunu belirten Şimşek “Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz” dedi.
Hürriyet gazetesinin derlediği habere
göre Şimşek önceki akşam bakanlığının TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2023’te 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle, ilgili kamu idareleriyle paylaşıldığını belirten Bakan Şimşek, “Destek verdik. Yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı’dır
” diye konuştu.
Kripto çalışması ne durumda?
Bakan Şimşek "Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığıdır. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için de teknik koşulları yerine getiriyoruz." dedi ve Türkiye'nin 40 FATF standardından 39'uyla uyumlu hale geldiğini, FATF'ın ekim ayındaki toplantısından kendisine gönderilen mektupla bunun somutlaştığını bildirdi.
Sadece bir eksiklerinin kaldığını anlatan Şimşek, "Onu da ocak ayında inşallah getireceğiz. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme ama bu yeterli olmuyor. Ayrıca, gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor. Uygulamada etkinlik noktasında da çok mesafe katettik ve FATF ile bunları paylaştık. Tabii ki bu bir karardır, bir ülke bile çıkıp itiraz ettiği zaman olmayabiliyor ama inanıyorum ki Türkiye'nin bu ilerlemesi eninde sonunda takdir edilecek. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye gri listeden çıkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.