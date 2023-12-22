https://sputniknews.com.tr/20231222/gazzede-kesintiye-ugrayan-iletisim-ve-internet-hizmetleri-kademeli-olarak-saglanmaya-basladi-1078706102.html

Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetleri kademeli olarak sağlanmaya başladı

Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetleri kademeli olarak sağlanmaya başladı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde 7 Ekim'den bu yana yedinci kez kesintiye uğrayan iletişim ve internet... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T00:19+0300

2023-12-22T00:19+0300

2023-12-22T00:19+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

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internet

internet

internet

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iletişim

filistin

israil-filistin

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Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde kesintiye uğrayan iletişim hizmetlerinin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo dün yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurmuşlardı.Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

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