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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/gazzede-kesintiye-ugrayan-iletisim-ve-internet-hizmetleri-kademeli-olarak-saglanmaya-basladi-1078706102.html
Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetleri kademeli olarak sağlanmaya başladı
Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetleri kademeli olarak sağlanmaya başladı
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde 7 Ekim'den bu yana yedinci kez kesintiye uğrayan iletişim ve internet... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T00:19+0300
2023-12-22T00:19+0300
israil- filistin çatışması
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iletişim
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde kesintiye uğrayan iletişim hizmetlerinin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo dün yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurmuşlardı.Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-ailelerinin-hayatta-olup-olmadigi-belirsiz-19-bin-cocuk-gazzenin-guneyine-tahliye-edildi-1078692477.html
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Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetleri kademeli olarak sağlanmaya başladı

00:19 22.12.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARİsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde 7 Ekim'den bu yana yedinci kez kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetlerinin kademeli olarak tekrar sağlanmaya başladığını duyurdu.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde kesintiye uğrayan iletişim hizmetlerinin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.
Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo dün yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurmuşlardı.
Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.
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