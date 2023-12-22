https://sputniknews.com.tr/20231222/finlandiyadan-gonullu-donen-siginmacilara-5-bin-euro-yardim-1078731414.html
Finlandiya'dan gönüllü dönen sığınmacılara 5 bin euro yardım
Finlandiya'dan gönüllü dönen sığınmacılara 5 bin euro yardım
Finlandiya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sığınmacıların anavatanlarına gönüllü olarak geri dönmeleri halinde 5 bin euro ödeme yapılacağı... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:49+0300
2023-12-22T15:49+0300
2023-12-22T15:49+0300
dünya
finlandiya
sığınmacılar
avrupa birliği
schengen
euro
vatan
geri dönüş
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Finlandiya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sığınmacılara ilk olumsuz iltica kararını almalarından veya iltica başvurularını geri çekmelerinden sonraki 30 gün içinde anavatanlarına gönüllü olarak dönmeleri için 5 bin euro yardım ödeyeceğini duyurdu.Kararnamenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini belirten bakanlık, "Yeni kararname uyarınca, sığınmacının ilk olumsuz sığınma kararının bildirilmesinden veya başvurunun geri çekilmesinden sonraki 30 gün içinde yardım için başvurması halinde gönüllü geri dönüş yardımı 5 bin euro olacak" dedi.Yardım için 30 günden sonra başvurulması halinde yardımın 2 bin euro düşürüleceğini belirten Bakanlık, Finlandiya'da ikamet etmeyen insan ticareti mağdurlarına ve ülkeyi terk etmeleri engellendiği için geçici oturma izni verilen kişilere 3 bin euro yardım yapılabileceğini sözlerine ekledi.Karara ilişkin şu açıklama yapıldı:Önceki kararnamenin bir ekinde, gönüllü geri dönüş için sığınmacılara yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek üzere dört ülke grubu belirlenmişti. Açıklamada, yeni kararnamenin bu grupları ortadan kaldırdığı, yani menşe ülkeye bakılmaksızın herkesin aynı miktarda yardım alacağı belirtildi.Bakanlık, gönüllü geri dönüş yardımının başka bir AB veya Schengen ülkesine ya da vatandaşlarının Finlandiya'ya vize alması gerekmeyen bir ülkeye taşınmak için sağlanmayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/finlandiya-15-askeri-ussunu-abdnin-hizmetine-sundu-1078586483.html
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finlandiya, sığınmacılar, avrupa birliği, schengen, euro, vatan, geri dönüş
finlandiya, sığınmacılar, avrupa birliği, schengen, euro, vatan, geri dönüş
Finlandiya'dan gönüllü dönen sığınmacılara 5 bin euro yardım
Finlandiya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sığınmacıların anavatanlarına gönüllü olarak geri dönmeleri halinde 5 bin euro ödeme yapılacağı açıklandı.
Finlandiya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sığınmacılara ilk olumsuz iltica kararını almalarından veya iltica başvurularını geri çekmelerinden sonraki 30 gün içinde anavatanlarına gönüllü olarak dönmeleri için 5 bin euro yardım ödeyeceğini duyurdu.
Kararnamenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini belirten bakanlık, "Yeni kararname uyarınca, sığınmacının ilk olumsuz sığınma kararının bildirilmesinden veya başvurunun geri çekilmesinden sonraki 30 gün içinde yardım için başvurması halinde gönüllü geri dönüş yardımı 5 bin euro olacak" dedi.
Yardım için 30 günden sonra başvurulması halinde yardımın 2 bin euro düşürüleceğini belirten Bakanlık, Finlandiya'da ikamet etmeyen insan ticareti mağdurlarına ve ülkeyi terk etmeleri engellendiği için geçici oturma izni verilen kişilere 3 bin euro yardım yapılabileceğini sözlerine ekledi.
Karara ilişkin şu açıklama yapıldı:
Yeni kararname, Hükümet Programında yer alan gönüllü geri dönüş yardımının kademelendirilmesi hedefini hayata geçirerek, kişilerin ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini ve iltica kararlarının gözden geçirilmesini talep etmekten kaçınmalarını teşvik edecektir. Kararname aynı zamanda yardım seviyesini Finlandiya'nın referans ülkeleriyle uyumlu hale getirecektir.
Önceki kararnamenin bir ekinde, gönüllü geri dönüş için sığınmacılara yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek üzere dört ülke grubu belirlenmişti. Açıklamada, yeni kararnamenin bu grupları ortadan kaldırdığı, yani menşe ülkeye bakılmaksızın herkesin aynı miktarda yardım alacağı belirtildi.
Bakanlık, gönüllü geri dönüş yardımının başka bir AB veya Schengen ülkesine ya da vatandaşlarının Finlandiya'ya vize alması gerekmeyen bir ülkeye taşınmak için sağlanmayacağını söyledi.