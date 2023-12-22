Finlandiya'dan gönüllü dönen sığınmacılara 5 bin euro yardım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dünya çapında 200'den fazla dev şirkete ve markaya yapa zeka destekli İK hizmeti sunan Türk girişimi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
EMD Başkanı Türker: Beyin göçünden sonra sermaye göçü başladı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mutlu: "Toplumlar ciddi bir çürümenin üstesinden gelebilir mi?"
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
ABD'nin Kızıldeniz'de yeni çatışma çıkarma riski
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231222/finlandiyadan-gonullu-donen-siginmacilara-5-bin-euro-yardim-1078731414.html
Finlandiya'dan gönüllü dönen sığınmacılara 5 bin euro yardım
Finlandiya'dan gönüllü dönen sığınmacılara 5 bin euro yardım
Finlandiya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sığınmacıların anavatanlarına gönüllü olarak geri dönmeleri halinde 5 bin euro ödeme yapılacağı... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:49+0300
2023-12-22T15:49+0300
dünya
finlandiya
sığınmacılar
avrupa birliği
schengen
euro
vatan
geri dönüş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg
Finlandiya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sığınmacılara ilk olumsuz iltica kararını almalarından veya iltica başvurularını geri çekmelerinden sonraki 30 gün içinde anavatanlarına gönüllü olarak dönmeleri için 5 bin euro yardım ödeyeceğini duyurdu.Kararnamenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini belirten bakanlık, "Yeni kararname uyarınca, sığınmacının ilk olumsuz sığınma kararının bildirilmesinden veya başvurunun geri çekilmesinden sonraki 30 gün içinde yardım için başvurması halinde gönüllü geri dönüş yardımı 5 bin euro olacak" dedi.Yardım için 30 günden sonra başvurulması halinde yardımın 2 bin euro düşürüleceğini belirten Bakanlık, Finlandiya'da ikamet etmeyen insan ticareti mağdurlarına ve ülkeyi terk etmeleri engellendiği için geçici oturma izni verilen kişilere 3 bin euro yardım yapılabileceğini sözlerine ekledi.Karara ilişkin şu açıklama yapıldı:Önceki kararnamenin bir ekinde, gönüllü geri dönüş için sığınmacılara yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek üzere dört ülke grubu belirlenmişti. Açıklamada, yeni kararnamenin bu grupları ortadan kaldırdığı, yani menşe ülkeye bakılmaksızın herkesin aynı miktarda yardım alacağı belirtildi.Bakanlık, gönüllü geri dönüş yardımının başka bir AB veya Schengen ülkesine ya da vatandaşlarının Finlandiya'ya vize alması gerekmeyen bir ülkeye taşınmak için sağlanmayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/finlandiya-15-askeri-ussunu-abdnin-hizmetine-sundu-1078586483.html
finlandiya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_147:0:1020:655_1920x0_80_0_0_13ff2ce2d23e072eb1b9d461c2dd8518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, sığınmacılar, avrupa birliği, schengen, euro, vatan, geri dönüş
finlandiya, sığınmacılar, avrupa birliği, schengen, euro, vatan, geri dönüş

Finlandiya'dan gönüllü dönen sığınmacılara 5 bin euro yardım

15:49 22.12.2023
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AP Photo
Abone ol
Finlandiya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sığınmacıların anavatanlarına gönüllü olarak geri dönmeleri halinde 5 bin euro ödeme yapılacağı açıklandı.
Finlandiya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sığınmacılara ilk olumsuz iltica kararını almalarından veya iltica başvurularını geri çekmelerinden sonraki 30 gün içinde anavatanlarına gönüllü olarak dönmeleri için 5 bin euro yardım ödeyeceğini duyurdu.
Kararnamenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini belirten bakanlık, "Yeni kararname uyarınca, sığınmacının ilk olumsuz sığınma kararının bildirilmesinden veya başvurunun geri çekilmesinden sonraki 30 gün içinde yardım için başvurması halinde gönüllü geri dönüş yardımı 5 bin euro olacak" dedi.
Yardım için 30 günden sonra başvurulması halinde yardımın 2 bin euro düşürüleceğini belirten Bakanlık, Finlandiya'da ikamet etmeyen insan ticareti mağdurlarına ve ülkeyi terk etmeleri engellendiği için geçici oturma izni verilen kişilere 3 bin euro yardım yapılabileceğini sözlerine ekledi.
Karara ilişkin şu açıklama yapıldı:
Yeni kararname, Hükümet Programında yer alan gönüllü geri dönüş yardımının kademelendirilmesi hedefini hayata geçirerek, kişilerin ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini ve iltica kararlarının gözden geçirilmesini talep etmekten kaçınmalarını teşvik edecektir. Kararname aynı zamanda yardım seviyesini Finlandiya'nın referans ülkeleriyle uyumlu hale getirecektir.
Önceki kararnamenin bir ekinde, gönüllü geri dönüş için sığınmacılara yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek üzere dört ülke grubu belirlenmişti. Açıklamada, yeni kararnamenin bu grupları ortadan kaldırdığı, yani menşe ülkeye bakılmaksızın herkesin aynı miktarda yardım alacağı belirtildi.
Bakanlık, gönüllü geri dönüş yardımının başka bir AB veya Schengen ülkesine ya da vatandaşlarının Finlandiya'ya vize alması gerekmeyen bir ülkeye taşınmak için sağlanmayacağını söyledi.
Finlandiya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
DÜNYA
Finlandiya, 15 askeri üssünü ABD’nin hizmetine sundu
19 Aralık, 00:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала