Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru: Derbide kartlar havada uçuşuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
AYM'nin Can Atalay kararı
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-derbisine-dogru-derbide-kartlar-havada-ucusuyor-1078715400.html
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru: Derbide kartlar havada uçuşuyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru: Derbide kartlar havada uçuşuyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:10+0300
2023-12-22T11:10+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
derbi
hakem
kırmızı kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055452176_0:351:2391:1696_1920x0_80_0_0_6c92d83dfd73b08f193f2d57fe9ec4a4.jpg
İki takımın 48'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 59 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 354 sarı kart gösterdi.Rekabetteki son 59 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Luan Peres ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.Geçen sezonki derbilerde toplam 16 kartİki takım arasında geçen sezon yapılan 2 maçta toplam 2 kırmızı, 14 sarı kart çıktı.Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan karşılaşmada sarı-lacivertli takımdan İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli futbolculara 3, Galatasaraylı futbolculara ise 7 sarı kart gösterildi.İkinci yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbide ise sarı-lacivertlilerden Luan Peres kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılardan 1, sarı-lacivertlilerden ise 3 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/istanbul-valiligi-acikladi-galatasaray-taraftari-icin-kadikoy-karari-belli-oldu-1078681550.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055452176_0:127:2391:1920_1920x0_80_0_0_4591acf521074ccabb73377e3b58162f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fenerbahçe, derbi, hakem, kırmızı kar
galatasaray, fenerbahçe, derbi, hakem, kırmızı kar

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru: Derbide kartlar havada uçuşuyor

11:10 22.12.2023
© İHAFenerbahçe Galatasaray
Fenerbahçe Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© İHA
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 48'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 59 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 354 sarı kart gösterdi.
Rekabetteki son 59 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Luan Peres ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Geçen sezonki derbilerde toplam 16 kart

İki takım arasında geçen sezon yapılan 2 maçta toplam 2 kırmızı, 14 sarı kart çıktı.
Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan karşılaşmada sarı-lacivertli takımdan İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli futbolculara 3, Galatasaraylı futbolculara ise 7 sarı kart gösterildi.
İkinci yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbide ise sarı-lacivertlilerden Luan Peres kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılardan 1, sarı-lacivertlilerden ise 3 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
SPOR
İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray taraftarı için Kadıköy kararı belli oldu
Dün, 12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала