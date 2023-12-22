https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-derbisine-dogru-derbide-kartlar-havada-ucusuyor-1078715400.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru: Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru: Derbide kartlar havada uçuşuyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:10+0300

2023-12-22T11:10+0300

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spor

galatasaray

fenerbahçe

derbi

hakem

kırmızı kar

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İki takımın 48'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 59 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 354 sarı kart gösterdi.Rekabetteki son 59 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Luan Peres ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.Geçen sezonki derbilerde toplam 16 kartİki takım arasında geçen sezon yapılan 2 maçta toplam 2 kırmızı, 14 sarı kart çıktı.Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan karşılaşmada sarı-lacivertli takımdan İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli futbolculara 3, Galatasaraylı futbolculara ise 7 sarı kart gösterildi.İkinci yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbide ise sarı-lacivertlilerden Luan Peres kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılardan 1, sarı-lacivertlilerden ise 3 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/istanbul-valiligi-acikladi-galatasaray-taraftari-icin-kadikoy-karari-belli-oldu-1078681550.html

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