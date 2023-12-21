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SON DAKİKA | İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray taraftarı için Kadıköy kararı belli oldu
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İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray taraftarı için Kadıköy kararı belli oldu
İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray taraftarı için Kadıköy kararı belli oldu
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman takım taraftarı da alınacak. Karşılaşmayı 2... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği açıkladı: Galatasaray taraftarı için Kadıköy kararı belli oldu

12:54 21.12.2023 (güncellendi: 13:05 21.12.2023)
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İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman takım taraftarı da alınacak. Karşılaşmayı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, stattan izleyebilecek.
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