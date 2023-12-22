https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce---galatasaray-derbisinde-gozler-forvetlerde-icardi-ve-edin-dzeko-yarisacak-1078714606.html

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler forvetlerde: Icardi ve Edin Dzeko yarışacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler forvetlerde: Icardi ve Edin Dzeko yarışacak

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, pazar günkü derbide takımlarının en büyük kozu... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:01+0300

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spor

galatasaray sk

fenerbahçe

derbi

mauro icardi

edin dzeko

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, attıkları 12'şer golle, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.Icardi, ligde görev aldığı 16 maçta 12 kez gol sevinci yaşarken, 5 de asist yaptı. Dzeko da oynadığı 15 müsabakada 12 golünün yanında 4 de asist katkısı verdi.Ligin en çok gol atan iki takımı karşılaşacakFenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 44 golle en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun 12 golü dışında, Sebastian Szymanski 8, Dusan Tadic 7, İrfan Can Kahveci 6, Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel 2, Joshua King, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Kalan 3 golü de rakip takımlar kendi kalesine attı.Süper Lig'de Galatasaray ise rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ardından ligde en çok atan ikinci takım olarak yer alıyor. Aslan'da Mauro Icardi'nin 12 golünün yanı sıra, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha 5'er, Dries Mertens ve Hakim Ziyech 2'şer, Sergio Oliveira, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülderim Bardakcı ve Cedric Bakambu da 1'er gol attı. 1 golü de rakip takım kendi kalesine gönderdi.

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galatasaray sk, fenerbahçe, derbi, mauro icardi, edin dzeko