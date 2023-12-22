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Avrupa kupasında Türk basketbol takımına vize engeli: 5 sporcu teknik kadrosuz oynamak zorunda kaldı
Avrupa kupasında Türk basketbol takımına vize engeli: 5 sporcu teknik kadrosuz oynamak zorunda kaldı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçında London Lions Women ile Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. Londra'da oynanan müsabakada spor tarihine... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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İngiliz London Lions Women ile Türk takımlarından Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaştı. Müsabakada spor tarihinde daha önce benzerine pek rastlanmamış bir olay meydana geldi. Yeşil - beyazlı ekip, mücadeleye sadece 5 kişiyle çıkabildi.İlk maçtan 77-53'lük mağlubiyetle ayrılan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, 5 oyuncusu hariç kulüpten herhangi birine vize çıkmaması nedeniyle akılalmaz bir durum yaşadı. Takım olarak sahada 5 kişiyle bulunan yeşil - beyazlıların benchinde herhangi bir oyuncu ya da antrenör yer alamadı. Karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü.Sporcunun annesi yardım ettiOyun kurucu Eda Şahin'in, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamadığı ancak zorunluluktan parkede kalması dikkat çekti. Takımın uzun forveti Trinity Baptiste'in annesinin ise ekibe destek olmak amacıyla bençin hemen arkasında bulunması ve kızıyla zaman zaman iletişime geçmesi ise sosyal medyada geniş yer buldu.Kulüpten yapılan açıklamada, eşleşmenin belli olmasının ardından sporcuların vize başvurusunun hızlı bir şekilde 3 Aralık'ta yapıldığı aktarılarak şunlar ifade edildi:
https://sputniknews.com.tr/20231222/besiktas-duyurdu-riza-calimbay-ile-yollar-ayrildi-1078706568.html
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basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), fiba kadınlar avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu, bursa, vize, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı, maç
basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), fiba kadınlar avrupa basketbol şampiyonası, türkiye basketbol federasyonu, bursa, vize, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı, maç

Avrupa kupasında Türk basketbol takımına vize engeli: 5 sporcu teknik kadrosuz oynamak zorunda kaldı

10:32 22.12.2023
© AAbasketbol
basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçında London Lions Women ile Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. Londra'da oynanan müsabakada spor tarihine geçen ilginç bir olay yaşandı. Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, 5 oyuncusu hariç kulüpten herhangi birine vize çıkmaması sonucunda sıra dışı bir durumla karşı karşıya kaldı.
İngiliz London Lions Women ile Türk takımlarından Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaştı. Müsabakada spor tarihinde daha önce benzerine pek rastlanmamış bir olay meydana geldi. Yeşil - beyazlı ekip, mücadeleye sadece 5 kişiyle çıkabildi.
İlk maçtan 77-53'lük mağlubiyetle ayrılan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, 5 oyuncusu hariç kulüpten herhangi birine vize çıkmaması nedeniyle akılalmaz bir durum yaşadı. Takım olarak sahada 5 kişiyle bulunan yeşil - beyazlıların benchinde herhangi bir oyuncu ya da antrenör yer alamadı. Karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü.

Sporcunun annesi yardım etti

Oyun kurucu Eda Şahin'in, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamadığı ancak zorunluluktan parkede kalması dikkat çekti. Takımın uzun forveti Trinity Baptiste'in annesinin ise ekibe destek olmak amacıyla bençin hemen arkasında bulunması ve kızıyla zaman zaman iletişime geçmesi ise sosyal medyada geniş yer buldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, eşleşmenin belli olmasının ardından sporcuların vize başvurusunun hızlı bir şekilde 3 Aralık'ta yapıldığı aktarılarak şunlar ifade edildi:
"21.12.2023 (Bugün) Türkiye saati ile 22:00da Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübü arasında gerçekleşecek olan FIBA EUROCUP WOMEN müsabakasına ilişkin kamuoyuna basın açıklamamızdır. Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübünün bugün oynanacak müsabakasına ilişkin eşleşme 31.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere ülkesinde oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 03.12.2023 tarihinde başlatılmıştır. London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir.

İşbu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik. Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmeler sağladık ve İngiltere Büyükelçiliği ile iletişime geçerek vize başvurumuzun bugüne kadar yetişmesinin ivedilik ve önem arz ettiğini belirttik. Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına rağmen İngiltere'nin vize zorunluluğu olması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen bu durum kabul görmemiştir.

Tarafımızın tüm çabasına rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımız vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamız ve gayretimizin sonuçsuz kalması ve halihazırda bugün bu müsabakaya yalnızca 5 oyuncumuz ile katılmamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özverimiz ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."
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