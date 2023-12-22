Avrupa kupasında Türk basketbol takımına vize engeli: 5 sporcu teknik kadrosuz oynamak zorunda kaldı

"21.12.2023 (Bugün) Türkiye saati ile 22:00da Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübü arasında gerçekleşecek olan FIBA EUROCUP WOMEN müsabakasına ilişkin kamuoyuna basın açıklamamızdır. Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübünün bugün oynanacak müsabakasına ilişkin eşleşme 31.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere ülkesinde oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 03.12.2023 tarihinde başlatılmıştır. London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir.



İşbu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik. Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmeler sağladık ve İngiltere Büyükelçiliği ile iletişime geçerek vize başvurumuzun bugüne kadar yetişmesinin ivedilik ve önem arz ettiğini belirttik. Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına rağmen İngiltere'nin vize zorunluluğu olması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen bu durum kabul görmemiştir.



Tarafımızın tüm çabasına rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımız vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamız ve gayretimizin sonuçsuz kalması ve halihazırda bugün bu müsabakaya yalnızca 5 oyuncumuz ile katılmamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özverimiz ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."