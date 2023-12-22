https://sputniknews.com.tr/20231222/besiktas-duyurdu-riza-calimbay-ile-yollar-ayrildi-1078706568.html

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, Çalımbay'a emekleri için teşekkür de edildi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

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2023-12-22T00:58+0300

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rıza çalımbay

spor

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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231222/riza-calimbay-besiktasa-geldigimde-kendime-acidim-1078706226.html

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rıza çalımbay