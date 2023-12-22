https://sputniknews.com.tr/20231222/riza-calimbay-besiktasa-geldigimde-kendime-acidim-1078706226.html

Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a geldiğimde kendime acıdım

Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a geldiğimde kendime acıdım

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın başına geldiği günden itibaren sakatlık ve uyuşmazlıklar ile ilgili sorunlar yaşadığına vurgu yaparak... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Çalımbay "Değerlendirme bile yapmak istemiyorum. Futbol hayatımda ilk defa başıma geliyor. Alanyaspor'a yenilmeyi kabullenemiyorum. Bu kadar bireysel hata yapılmaz. Bunların hepsi bize gol oldu. Maçı bireysel hatalarla verdik" ifadelerini kullandı.İyi oynadıklarını ancak basit hatalardan goller yediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Bu kadar bariz hatanın yapılmasına üzülüyoruz. Beklemediğim bir şey oldu. İkinci yarı maçı rahatlıkla alacağımızı düşünürken gol yedik. Sonra da takım istenmeyen bir hale geldi" diye konuştu.'Takımın bağı yok'Göreve geldiğinde oyuncuların çok karamsar ve düşünceli olduğunu, birçok sakat bulunduğunu aktaran Çalımbay, şu görüşleri aktardı:Sözleşmesinin 27 Aralık'a kadar revize edildiğini kaydeden Rıza Çalımbay, geleceği hakkında, "Evimde oturuyordum. Ahmet Nur Çebi beni çağırdı ve geldim. Mukavelemizi yaptık. 2024'ün 6. ayında bitiyordu ama yeni gelen yönetim 15 gün içinde sözleşmemi feshedebiliyordu. Yeni gelen yönetimle yolumuza devam ettik. Sözleşmem bitmek üzere. 'İki maç için uzatabilir misin?' dediler. Elimizden geleni yaptık ama maalesef bazı şeyleri yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım. Bu kadar sakat görmedim. Çok sakat var ve 5 kadro dışı var. İstediğimiz şeyi yapamıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gereken oyuncular olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıya çok iyi başlanması gerekiyor. Bazı bölgelere de kesinlikle oyuncu alınması lazım. Bunlar yapılırsa her şey düzelebilir. Gidecekler gidecek. O bölgelere kesinlikle oyuncu alınacak." şeklinde görüş belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231213/besiktastan-sakatlik-aciklamasi-1078405752.html

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