https://sputniknews.com.tr/20231222/fastte-limit-yukseltildi-1078712246.html
FAST'te limit yükseltildi
FAST'te limit yükseltildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini 50 bin liraya çıkardı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T10:11+0300
2023-12-22T10:11+0300
2023-12-22T10:12+0300
ekonomi
fast
fast sistemi
banka
para
limit
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TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminin işlem başı limiti güncellendi.FAST limiti ne kadar?Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.Limit ne kadardı?FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231221/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1078681132.html
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fast limiti ne kadar?,fast limiti ne kadar, kaç tl oldu? 2023 fast işlem limiti,fast limiti 2023,fast limiti 2024
fast limiti ne kadar?,fast limiti ne kadar, kaç tl oldu? 2023 fast işlem limiti,fast limiti 2023,fast limiti 2024
FAST'te limit yükseltildi
10:11 22.12.2023 (güncellendi: 10:12 22.12.2023)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini 50 bin liraya çıkardı.
TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminin işlem başı limiti güncellendi.
Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.
FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.
FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.