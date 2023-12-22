https://sputniknews.com.tr/20231222/fastte-limit-yukseltildi-1078712246.html

FAST'te limit yükseltildi

FAST'te limit yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini 50 bin liraya çıkardı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T10:11+0300

2023-12-22T10:11+0300

2023-12-22T10:12+0300

ekonomi

fast

fast sistemi

banka

para

limit

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminin işlem başı limiti güncellendi.FAST limiti ne kadar?Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.Limit ne kadardı?FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231221/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1078681132.html

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