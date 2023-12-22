https://sputniknews.com.tr/20231222/erdogan-chp-genel-baskani-ozelden-50-bin-lira-tazminat-kazandi-1078749812.html

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira tazminat kazandı

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T18:00+0300

2023-12-22T18:00+0300

2023-12-22T18:00+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

hüseyin aydın

tazminat

tazminat davası

manevi tazminat

tbmm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076176815_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_2952ad060a62651239087d5fcfa67f0b.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskani-erdoganin-avukati-huseyin-aydin-surec-tamamlandi-1069040979.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, hüseyin aydın, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, tbmm