https://sputniknews.com.tr/20231222/erdogan-chp-genel-baskani-ozelden-50-bin-lira-tazminat-kazandi-1078749812.html
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira tazminat kazandı
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T18:00+0300
2023-12-22T18:00+0300
2023-12-22T18:00+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
hüseyin aydın
tazminat
tazminat davası
manevi tazminat
tbmm
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskani-erdoganin-avukati-huseyin-aydin-surec-tamamlandi-1069040979.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, hüseyin aydın, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, tbmm
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, hüseyin aydın, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, tbmm
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.