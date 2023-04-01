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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskani-erdoganin-avukati-huseyin-aydin-surec-tamamlandi-1069040979.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: Süreç tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: Süreç tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, YSK'nın kararına ilişkin, "Yasal ve anayasal olarak Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde YSK’nin... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T17:23+0300
2023-04-01T17:23+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
avukat
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan’ın adaylığına itirazın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınma durumuna ilişkin, “Bu tartışmalar YSK kararıyla birlikte hukuken sona ermiştir. AYM’ye öyle bir başvuruda bulunulursa bundan da hukuki bir netice çıkması mümkün değildir. Çünkü AYM, YSK’nin kararları üzerine bireysel başvuruları kabul etmemektedir” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) düzenlenen kura törenine Erdoğan’ı temsilen katıldı.Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, “Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bu rakamların sembolik değerleri de var, bir olmasından dolayı mutluyuz. Bir olması için içimizden dua da ettik” dedi.Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına itirazlara ilişkin, “Şimdi bu konuda YSK’ye yapılan itirazlar perşembe günü itibarıyla sonuçlandı ve YSK kesin bir şekilde yapılan itirazları reddetti. Dolayısıyla yasal ve anayasal olarak Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde YSK’nin itiraz üzerinde verdiği kararla birlikte herhangi bir engel kalmamış, süreç tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.YSK'nın Erdoğan’ın adaylığını kabul etmesi üzerine aldığı karar sonrası AYM’ye bireysel başvuru yoluna gidileceği yönünde ihtimalleri değerlendiren Aydın, şunları ifade etti:"Ancak bu yolun hukuken başvurulabilir yol olduğu kanaatinde değiliz çünkü AYM’nin daha önce benzer konularda verdiği bir karar var. Anayasaya göre YSK kararları kesindir ve YSK kararları aleyhine herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Bu, AYM’nin daha önceki benzer durumdaki kararları göz önüne alındığında AYM’ye öyle bir başvuruda bulunulursa bundan da hukuki bir netice çıkması mümkün değildir. Çünkü AYM, YSK’nin kararları üzerine bireysel başvuruları kabul etmemektedir. Esasında bu tartışmalar YSK kararıyla birlikte hukuken sona ermiştir. Bundan sonra bu çerçevede yapılacak tartışmaların hukuken bir karşılığı yok. Sadece siyaseten bir karşılığı siyasi tartışma mahiyetindedir. Bundan sonra yapılacak tartışmalar hukuki mahiyette değildir."
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recep tayyip erdoğan, avukat, seçim
recep tayyip erdoğan, avukat, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: Süreç tamamlandı

17:23 01.04.2023
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: Süreç tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: Süreç tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, YSK'nın kararına ilişkin, "Yasal ve anayasal olarak Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde YSK’nin itiraz üzerinde verdiği kararla birlikte herhangi bir engel kalmamış, süreç tamamlanmıştır" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan’ın adaylığına itirazın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınma durumuna ilişkin, “Bu tartışmalar YSK kararıyla birlikte hukuken sona ermiştir. AYM’ye öyle bir başvuruda bulunulursa bundan da hukuki bir netice çıkması mümkün değildir. Çünkü AYM, YSK’nin kararları üzerine bireysel başvuruları kabul etmemektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) düzenlenen kura törenine Erdoğan’ı temsilen katıldı.
Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, “Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bu rakamların sembolik değerleri de var, bir olmasından dolayı mutluyuz. Bir olması için içimizden dua da ettik” dedi.
Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına itirazlara ilişkin, “Şimdi bu konuda YSK’ye yapılan itirazlar perşembe günü itibarıyla sonuçlandı ve YSK kesin bir şekilde yapılan itirazları reddetti. Dolayısıyla yasal ve anayasal olarak Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde YSK’nin itiraz üzerinde verdiği kararla birlikte herhangi bir engel kalmamış, süreç tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.
YSK'nın Erdoğan’ın adaylığını kabul etmesi üzerine aldığı karar sonrası AYM’ye bireysel başvuru yoluna gidileceği yönünde ihtimalleri değerlendiren Aydın, şunları ifade etti:
"Ancak bu yolun hukuken başvurulabilir yol olduğu kanaatinde değiliz çünkü AYM’nin daha önce benzer konularda verdiği bir karar var. Anayasaya göre YSK kararları kesindir ve YSK kararları aleyhine herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Bu, AYM’nin daha önceki benzer durumdaki kararları göz önüne alındığında AYM’ye öyle bir başvuruda bulunulursa bundan da hukuki bir netice çıkması mümkün değildir. Çünkü AYM, YSK’nin kararları üzerine bireysel başvuruları kabul etmemektedir. Esasında bu tartışmalar YSK kararıyla birlikte hukuken sona ermiştir. Bundan sonra bu çerçevede yapılacak tartışmaların hukuken bir karşılığı yok. Sadece siyaseten bir karşılığı siyasi tartışma mahiyetindedir. Bundan sonra yapılacak tartışmalar hukuki mahiyette değildir."
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