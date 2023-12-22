https://sputniknews.com.tr/20231222/enkaz-basinda-cocuklarina-aldigi-biskuvi-ile-bekleyen-serif-amca-hayatinikaybetti-1078728128.html

Enkaz başında çocuklarına aldığı bisküvi ile bekleyen 'Şerif Amca' hayatını kaybetti

Enkaz başında çocuklarına aldığı bisküvi ile bekleyen 'Şerif Amca' hayatını kaybetti

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazında cebindeki bisküvilerle bir umut ailesini bekleyen Şerif Ölmez, ailesini kaybettikten sonra, kanser... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T14:30+0300

2023-12-22T14:30+0300

2023-12-22T15:03+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

kanser

şerif ölmez

öldü

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Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan 61 yaşındaki Şerif Ölmez’in 3 çocuğu ve eşi asrın felaketinde vefat etmişti. Cebindeki bisküviyle günlerce enkaz başında evlatlarının kurtarılmasını bekleyen baba, çocukları için sakladığı bisküviyle hafızalara kazınmıştı.Ölmez, 48 yaşındaki eşi Halime, çocukları; 14 yaşındaki Cansu, 16 yaşındaki Savaş ve 3 yaşındaki Oktay’ın hasretine dayanamayarak asrın felaketinden 2 ay sonra kansere yakalandı. Yaklaşık 9 ay boyunca yaşam mücadelesini sürdüren acılı baba, geçen Çarşamba günü hayatını kaybetti. Vefat eden Ölmez, evlatları ve 3 çocuğunun mezarının bulunduğu Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Ölmez, vasiyeti üzerine elinde bisküviyle kurtarılmasını beklediği 3 yaşındaki evladı Oktay’ın yanına defnedildi.'Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik'Hülya Karataş, babası Şerif Ölmez’in kardeşlerinin ve annesinin acısına dayanamayarak vefat etiğini belirterek “Acımız çok büyük, depremle başladı her şey. Kardeşlerimi, annemi kaybettikten sonra babacığımda rahatsızlandı. Acıya dayanamadı ve rahatsızlandı. Öğrendiğimizde yıkıldık ama kendisi bilmiyordu rahatsızlığını. Çok erken oldu gidişi, hasretlerine dayanamadı. Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik. Karaciğer kanseriydi” dedi.'Küçük kardeşime bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay’ın yanına gömüldü'Karataş, babasının bisküvi vermek için kurtarılmasını beklediği Oktay’ın yanına gömüldüğünü belirterek “Acımız çok büyük, dün anlamadım ama bu gün yokluğunu daha çok hissediyorum. 2 kardeşim orada yatıyor, 1 kardeşim ve annem burada. Eşinin ve Oktay’ın yanına gömüldü. Küçük kardeşime çok düşkündü. Bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay’ın yanına gömüldü. İnşallah cennette kavuşmuşlardır. Şuanda 3 kardeşim, annem ve babam aynı mezarlıkta. 5’i yan yana yatıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231222/lutfu-savas-uyardi-hataya-siyaset-ustu-yaklasilmazsa-bu-tarihi-sehir-kaybedilir-1078718464.html

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hatay, deprem, kanser, şerif ölmez, öldü