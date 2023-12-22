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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/enkaz-basinda-cocuklarina-aldigi-biskuvi-ile-bekleyen-serif-amca-hayatinikaybetti-1078728128.html
Enkaz başında çocuklarına aldığı bisküvi ile bekleyen 'Şerif Amca' hayatını kaybetti
Enkaz başında çocuklarına aldığı bisküvi ile bekleyen 'Şerif Amca' hayatını kaybetti
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazında cebindeki bisküvilerle bir umut ailesini bekleyen Şerif Ölmez, ailesini kaybettikten sonra, kanser... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T14:30+0300
2023-12-22T15:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
kanser
şerif ölmez
öldü
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Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan 61 yaşındaki Şerif Ölmez’in 3 çocuğu ve eşi asrın felaketinde vefat etmişti. Cebindeki bisküviyle günlerce enkaz başında evlatlarının kurtarılmasını bekleyen baba, çocukları için sakladığı bisküviyle hafızalara kazınmıştı.Ölmez, 48 yaşındaki eşi Halime, çocukları; 14 yaşındaki Cansu, 16 yaşındaki Savaş ve 3 yaşındaki Oktay’ın hasretine dayanamayarak asrın felaketinden 2 ay sonra kansere yakalandı. Yaklaşık 9 ay boyunca yaşam mücadelesini sürdüren acılı baba, geçen Çarşamba günü hayatını kaybetti. Vefat eden Ölmez, evlatları ve 3 çocuğunun mezarının bulunduğu Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Ölmez, vasiyeti üzerine elinde bisküviyle kurtarılmasını beklediği 3 yaşındaki evladı Oktay’ın yanına defnedildi.'Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik'Hülya Karataş, babası Şerif Ölmez’in kardeşlerinin ve annesinin acısına dayanamayarak vefat etiğini belirterek “Acımız çok büyük, depremle başladı her şey. Kardeşlerimi, annemi kaybettikten sonra babacığımda rahatsızlandı. Acıya dayanamadı ve rahatsızlandı. Öğrendiğimizde yıkıldık ama kendisi bilmiyordu rahatsızlığını. Çok erken oldu gidişi, hasretlerine dayanamadı. Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik. Karaciğer kanseriydi” dedi.'Küçük kardeşime bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay’ın yanına gömüldü'Karataş, babasının bisküvi vermek için kurtarılmasını beklediği Oktay’ın yanına gömüldüğünü belirterek “Acımız çok büyük, dün anlamadım ama bu gün yokluğunu daha çok hissediyorum. 2 kardeşim orada yatıyor, 1 kardeşim ve annem burada. Eşinin ve Oktay’ın yanına gömüldü. Küçük kardeşime çok düşkündü. Bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay’ın yanına gömüldü. İnşallah cennette kavuşmuşlardır. Şuanda 3 kardeşim, annem ve babam aynı mezarlıkta. 5’i yan yana yatıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/lutfu-savas-uyardi-hataya-siyaset-ustu-yaklasilmazsa-bu-tarihi-sehir-kaybedilir-1078718464.html
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hatay, deprem, kanser, şerif ölmez, öldü
hatay, deprem, kanser, şerif ölmez, öldü

Enkaz başında çocuklarına aldığı bisküvi ile bekleyen 'Şerif Amca' hayatını kaybetti

14:30 22.12.2023 (güncellendi: 15:03 22.12.2023)
© İHA / RAMAZAN İLIN-AW103613Enkaz başında çocukları için aldığı bisküvi ile beklemişti, depremden sonra kansere yakalandı: 'Şerif Amca' hayatını kaybetti
Enkaz başında çocukları için aldığı bisküvi ile beklemişti, depremden sonra kansere yakalandı: 'Şerif Amca' hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© İHA / RAMAZAN İLIN-AW103613
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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazında cebindeki bisküvilerle bir umut ailesini bekleyen Şerif Ölmez, ailesini kaybettikten sonra, kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan 61 yaşındaki Şerif Ölmez’in 3 çocuğu ve eşi asrın felaketinde vefat etmişti. Cebindeki bisküviyle günlerce enkaz başında evlatlarının kurtarılmasını bekleyen baba, çocukları için sakladığı bisküviyle hafızalara kazınmıştı.
Ölmez, 48 yaşındaki eşi Halime, çocukları; 14 yaşındaki Cansu, 16 yaşındaki Savaş ve 3 yaşındaki Oktay’ın hasretine dayanamayarak asrın felaketinden 2 ay sonra kansere yakalandı. Yaklaşık 9 ay boyunca yaşam mücadelesini sürdüren acılı baba, geçen Çarşamba günü hayatını kaybetti.
Vefat eden Ölmez, evlatları ve 3 çocuğunun mezarının bulunduğu Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Ölmez, vasiyeti üzerine elinde bisküviyle kurtarılmasını beklediği 3 yaşındaki evladı Oktay’ın yanına defnedildi.

'Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik'

Hülya Karataş, babası Şerif Ölmez’in kardeşlerinin ve annesinin acısına dayanamayarak vefat etiğini belirterek “Acımız çok büyük, depremle başladı her şey. Kardeşlerimi, annemi kaybettikten sonra babacığımda rahatsızlandı. Acıya dayanamadı ve rahatsızlandı. Öğrendiğimizde yıkıldık ama kendisi bilmiyordu rahatsızlığını. Çok erken oldu gidişi, hasretlerine dayanamadı. Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik. Karaciğer kanseriydi” dedi.

'Küçük kardeşime bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay’ın yanına gömüldü'

Karataş, babasının bisküvi vermek için kurtarılmasını beklediği Oktay’ın yanına gömüldüğünü belirterek “Acımız çok büyük, dün anlamadım ama bu gün yokluğunu daha çok hissediyorum. 2 kardeşim orada yatıyor, 1 kardeşim ve annem burada. Eşinin ve Oktay’ın yanına gömüldü. Küçük kardeşime çok düşkündü. Bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay’ın yanına gömüldü. İnşallah cennette kavuşmuşlardır. Şuanda 3 kardeşim, annem ve babam aynı mezarlıkta. 5’i yan yana yatıyor” ifadelerini kullandı.
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