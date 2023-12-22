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https://sputniknews.com.tr/20231222/lutfu-savas-uyardi-hataya-siyaset-ustu-yaklasilmazsa-bu-tarihi-sehir-kaybedilir-1078718464.html
Lütfü Savaş uyardı: 'Hatay’a siyaset üstü yaklaşılmazsa bu tarihi şehir kaybedilir'
Lütfü Savaş uyardı: 'Hatay’a siyaset üstü yaklaşılmazsa bu tarihi şehir kaybedilir'
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “İnsanlarımızdan beklentimiz Hatay için mücadeleyi herkes yapsın. Hatay’a bakıp, İstanbul’u kurtaracak dersler... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T12:25+0300
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politika
hatay
lütfü savaş
deprem
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Bir grup gazeteciyle Antakya’da bir araya gelen Lütfü Savaş, kentin tarihi dokusunu ve ruhunu oluşturan bütün yapıların yıkıldığını hatırlatarak, hem bu tarihi dokuyu koruyacak ve hissettirecek, hem de kentin yaşamını oluşturacak bir yapılanma gerektiğini, bunun için de siyasi tartışmaların ötesinde bir yaklaşımın şart olduğunu vurguladı.'Burası ruhu olan bir şehir, sadece binalar yaparak çözemeyiz'Ekonomim’den Mehmet Kaya’nın aktardığına göre, Lütfü Savaş, Antakya ve Hatay’ın ilçelerdeki yıkımın boyutlarının tam olarak kavranamadığını belirterek, kentin tarihi dokusu, kimliği, ruhunun korunarak yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Lütfü Savaş, “Hatay’a siyaset üstü yaklaşılmazsa bu tarihi şehir kaybedilir” dedi. Savaş, “Burası ruhu olan bir şehir. Sadece binalar yaparak çözemeyiz. Belediye olarak plan yaptık. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de katkılarıyla 100’den fazla bilim insanıyla, kültürden altyapıya 15 konuda yapılması gerekenleri, sıvılaşma riski vb. her türlü riski gözeten planımız var. Yüzde 95’i bitti, yakında ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.'Acil sorunlardan biri su'Belediye’nin yıkım sonrası çok az miktardaki acil yardım dışında ilave bir bütçe alamadığını hatırlatan Savaş, acil sorunlardan birinin de su olduğunu; belediye su işletmesinin özellikle ilçe ve köylerdeki su bedellerinin düşüklüğü ve buralara göç nedeniyle tüketim artmasından kaynaklı ağır bir zarar yaşadığını anlattı. Savaş bu zararda, belediye meclisindeki çoğunluk muhalefet grubunun önerisiyle su bedelinin düşürülmesi olduğunu, Sayıştay görüşü de alarak Danıştay’da dava açmak zorunda kaldıklarını bildirdi.e-ticaret sitesi kuruluyor, Hatay’dan tüm Türkiye’ye çağrı: oturdugunyerdenal.comBelediyenin kırsal kalkınma için organik gübre, fi de, tohum, hayvan tırnak bakımı gibi ücretsiz hizmetlerle 45 bin aileyi tarımda tuttuğunu ve gelirlerini artırdığını belirten Lütfü Savaş, yakın zamanda faaliyete geçecek e-ticaret şirketinin tanıtımına hazırlandıklarını söyledi. Savaş, faaliyete geçince herkesi “oturdugunyerdenal” adını verdikleri siteden alışverişe çağırdı.“Hatay’ın il olarak bölünmesi felaket olur"Lütfü Savaş, tartışılan ancak gündemden düşen Hatay’ın bölünerek yeni bir il kurulması projesinin zaman zaman tekrar gündeme taşınacağını duyduklarını belirterek, “Hatay’ın il olarak bölünmesi felaket olur. Gelirin büyük kısmı İskenderun tarafından oluşuyor. Eğer yeni il kurulursa, Hatay, Türkiye’nin en düşük gelirli illerinden biri olacak. Böyle bir yerde gençleri tutamazsınız. Hatay Atatürk’ün şahsi davası ve emanetiyse, korunmalı, geliştirilmeli” dedi.
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hatay, lütfü savaş, deprem
hatay, lütfü savaş, deprem

Lütfü Savaş uyardı: 'Hatay’a siyaset üstü yaklaşılmazsa bu tarihi şehir kaybedilir'

12:25 22.12.2023
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “İnsanlarımızdan beklentimiz Hatay için mücadeleyi herkes yapsın. Hatay’a bakıp, İstanbul’u kurtaracak dersler de çıkarmalıyız” dedi.
Bir grup gazeteciyle Antakya’da bir araya gelen Lütfü Savaş, kentin tarihi dokusunu ve ruhunu oluşturan bütün yapıların yıkıldığını hatırlatarak, hem bu tarihi dokuyu koruyacak ve hissettirecek, hem de kentin yaşamını oluşturacak bir yapılanma gerektiğini, bunun için de siyasi tartışmaların ötesinde bir yaklaşımın şart olduğunu vurguladı.

'Burası ruhu olan bir şehir, sadece binalar yaparak çözemeyiz'

Ekonomim’den Mehmet Kaya’nın aktardığına göre, Lütfü Savaş, Antakya ve Hatay’ın ilçelerdeki yıkımın boyutlarının tam olarak kavranamadığını belirterek, kentin tarihi dokusu, kimliği, ruhunun korunarak yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Lütfü Savaş, “Hatay’a siyaset üstü yaklaşılmazsa bu tarihi şehir kaybedilir” dedi. Savaş, “Burası ruhu olan bir şehir. Sadece binalar yaparak çözemeyiz. Belediye olarak plan yaptık. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de katkılarıyla 100’den fazla bilim insanıyla, kültürden altyapıya 15 konuda yapılması gerekenleri, sıvılaşma riski vb. her türlü riski gözeten planımız var. Yüzde 95’i bitti, yakında ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'Acil sorunlardan biri su'

Belediye’nin yıkım sonrası çok az miktardaki acil yardım dışında ilave bir bütçe alamadığını hatırlatan Savaş, acil sorunlardan birinin de su olduğunu; belediye su işletmesinin özellikle ilçe ve köylerdeki su bedellerinin düşüklüğü ve buralara göç nedeniyle tüketim artmasından kaynaklı ağır bir zarar yaşadığını anlattı. Savaş bu zararda, belediye meclisindeki çoğunluk muhalefet grubunun önerisiyle su bedelinin düşürülmesi olduğunu, Sayıştay görüşü de alarak Danıştay’da dava açmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

e-ticaret sitesi kuruluyor, Hatay’dan tüm Türkiye’ye çağrı: oturdugunyerdenal.com

Belediyenin kırsal kalkınma için organik gübre, fi de, tohum, hayvan tırnak bakımı gibi ücretsiz hizmetlerle 45 bin aileyi tarımda tuttuğunu ve gelirlerini artırdığını belirten Lütfü Savaş, yakın zamanda faaliyete geçecek e-ticaret şirketinin tanıtımına hazırlandıklarını söyledi. Savaş, faaliyete geçince herkesi “oturdugunyerdenal” adını verdikleri siteden alışverişe çağırdı.

“Hatay’ın il olarak bölünmesi felaket olur"

Lütfü Savaş, tartışılan ancak gündemden düşen Hatay’ın bölünerek yeni bir il kurulması projesinin zaman zaman tekrar gündeme taşınacağını duyduklarını belirterek, “Hatay’ın il olarak bölünmesi felaket olur. Gelirin büyük kısmı İskenderun tarafından oluşuyor. Eğer yeni il kurulursa, Hatay, Türkiye’nin en düşük gelirli illerinden biri olacak. Böyle bir yerde gençleri tutamazsınız. Hatay Atatürk’ün şahsi davası ve emanetiyse, korunmalı, geliştirilmeli” dedi.
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