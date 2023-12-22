https://sputniknews.com.tr/20231222/disisleri-bakanligindan-cekyadaki-silahli-saldiriya-iliskin-bassagligi-mesaji-1078705954.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya'daki silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya'daki silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Çekya'daki silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı mesajında, "Saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Çek... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T00:00+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

çekya

prag

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde düzenlenen ve 15'ten fazla kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.Keçeli, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Prag’da bugün gerçekleştirilen saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Çek halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.Mevcut bilgilere göre olayda zarar gören Türk vatandaşı olmadığını belirten Keçeli, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin Çekya makamlarıyla temas halinde olduğunu kaydetti.Keçeli, ihtiyaç duyan Türk vatandaşları için Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi iletişim bilgilerini paylaştı.Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ndeki silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231221/pragda-bir-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1078693653.html

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