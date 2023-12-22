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Dışişleri Bakanı Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
türkiye dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
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azerbaycan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bakü ve Erivan arasındaki normalleşmenin teşvik edilmesinde bölge ülkelerinin özel rolünü ve yaklaşan üst düzey temasların takvimini göz önünde bulundurarak Transkafkasya'daki durumu ele aldılar.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde açıklamaya ilişkin şu açıklama yer aldı:Görüşmenin Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
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hakan fidan, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kafkasya, azerbaycan, ermenistan, türk-rus ilişkileri
hakan fidan, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kafkasya, azerbaycan, ermenistan, türk-rus ilişkileri

Dışişleri Bakanı Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

17:09 22.12.2023 (güncellendi: 17:11 22.12.2023)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bakü ve Erivan arasındaki normalleşmenin teşvik edilmesinde bölge ülkelerinin özel rolünü ve yaklaşan üst düzey temasların takvimini göz önünde bulundurarak Transkafkasya'daki durumu ele aldılar.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde açıklamaya ilişkin şu açıklama yer aldı:

22 Aralık'ta Rusya tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Taraflar, bölge ülkelerinin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin desteklenmesindeki özel rolünü dikkate alarak ve Transkafkasya'daki mevcut duruma vurgu yaparak ikili ve uluslararası gündemin güncel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, en yüksek ve en üst düzeylerde yapılacak temasların takvimi de dahil olmak üzere, Rusya-Türkiye işbirliğine değinildi.

Görüşmenin Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
Lavrov ve Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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