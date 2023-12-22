Dışişleri Bakanı Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

22 Aralık'ta Rusya tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Taraflar, bölge ülkelerinin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin desteklenmesindeki özel rolünü dikkate alarak ve Transkafkasya'daki mevcut duruma vurgu yaparak ikili ve uluslararası gündemin güncel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, en yüksek ve en üst düzeylerde yapılacak temasların takvimi de dahil olmak üzere, Rusya-Türkiye işbirliğine değinildi.