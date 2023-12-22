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Çin'den ABD'ye çağrı: 'Söz ve eylemlerinizde ihtiyatlı olun'
Çin'den ABD'ye çağrı: 'Söz ve eylemlerinizde ihtiyatlı olun'
ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Brown, Çinli mevkidaşı Zhenli ile video konferans yöntemiyle görüştü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T12:12+0300
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dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
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Çin Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli, ABD Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Charles Brown ile yaptığı video konferans görüşmesinde ABD'nin söz ve eylemlerinde ihtiyatlı davranması gerektiğini söyledi.Çin Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre Zhenli, "ABD tarafı Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenliğine, denizcilik haklarına ve çıkarlarına gerçekten saygı göstermeli, söz ve eylemlerinde dikkatli olmalı ve bölgede ve bir bütün olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ilişkilerde barış ve istikrarı korumak için gerçek adımlar atmalıdır" dedi.Tayvan meselesinin tamamen Çin'in iç meselesi olduğu ve herhangi bir müdahaleyi dışladığı ifade edildi.Zhenli ayrıca Washington'un Pekin'i doğru anlamasının Çin ve ABD orduları arasında sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmenin anahtarı olduğunu kaydetti.Zhenli, "ABD tarafının Çin'in temel çıkarlarına ve başlıca kaygılarına gerçekten saygı göstermesi, pratik işbirliğini teşvik etmeye ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeye odaklanması da önemli bir koşuldur" dedi.Çin, 5 Ağustos 2022'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmelerinin artık yapılamayacağı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231221/cin-disisleri-bakanligi-abd-tayvani-silahlandirmayi-birakmali-1078680570.html
çin
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, charles brown, tayvan, güney çin denizi, nancy pelosi

Çin'den ABD'ye çağrı: 'Söz ve eylemlerinizde ihtiyatlı olun'

12:12 22.12.2023
© AP Photo / Doug MillsABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Doug Mills
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ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Brown, Çinli mevkidaşı Zhenli ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Çin Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli, ABD Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Charles Brown ile yaptığı video konferans görüşmesinde ABD'nin söz ve eylemlerinde ihtiyatlı davranması gerektiğini söyledi.
Çin Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre Zhenli, "ABD tarafı Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenliğine, denizcilik haklarına ve çıkarlarına gerçekten saygı göstermeli, söz ve eylemlerinde dikkatli olmalı ve bölgede ve bir bütün olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ilişkilerde barış ve istikrarı korumak için gerçek adımlar atmalıdır" dedi.
Tayvan meselesinin tamamen Çin'in iç meselesi olduğu ve herhangi bir müdahaleyi dışladığı ifade edildi.
Zhenli ayrıca Washington'un Pekin'i doğru anlamasının Çin ve ABD orduları arasında sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmenin anahtarı olduğunu kaydetti.
Zhenli, "ABD tarafının Çin'in temel çıkarlarına ve başlıca kaygılarına gerçekten saygı göstermesi, pratik işbirliğini teşvik etmeye ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeye odaklanması da önemli bir koşuldur" dedi.
Çin, 5 Ağustos 2022'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.
Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmelerinin artık yapılamayacağı belirtilmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
DÜNYA
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı
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