https://sputniknews.com.tr/20231221/cin-disisleri-bakanligi-abd-tayvani-silahlandirmayi-birakmali-1078680570.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Tayvan'ın Çin ile barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini ABD'nin desteklemesi gerektiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T12:28+0300
2023-12-21T12:28+0300
2023-12-21T12:28+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, ABD yetkililerinin Pekin'in adada kontrolü yeniden ele geçirmesi halinde yaptırım uygulamaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını yorumlayarak ABD'nin Tayvan'ı silahlandırmayı bırakması ve adanın Çin ile barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemesi gerektiğini söyledi.Wenbin, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bu yılın Kasım ayında San Francisco'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde her zaman en önemli ve hassas konu olduğunu belirterek Tayvan meselesine ilişkin ilkeli tutumunu ayrıntılı bir şekilde ifade etti" dedi.Çin'in, iki liderin Kasım 2022'de Bali'de gerçekleştirdikleri görüşme sırasında ABD tarafından yapılan ilgili olumlu açıklamalara da büyük önem verdiğini vurgulayan Wenbin, "ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği yönündeki tutumunu somut eylemlerle yansıtmalı. Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı ve Çin'in barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemelidir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/tayvanda-gerilim-yine-artiyor-si-bideni-tayvanin-kontrolunu-ele-gecirecegi-konusunda-uyardi-1078677525.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan, silahlandırma, abd-çin ilişkileri
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan, silahlandırma, abd-çin ilişkileri
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Tayvan'ın Çin ile barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini ABD'nin desteklemesi gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, ABD yetkililerinin Pekin'in adada kontrolü yeniden ele geçirmesi halinde yaptırım uygulamaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını yorumlayarak ABD'nin Tayvan'ı silahlandırmayı bırakması ve adanın Çin ile barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemesi gerektiğini söyledi.
Wenbin, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bu yılın Kasım ayında San Francisco'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde her zaman en önemli ve hassas konu olduğunu belirterek Tayvan meselesine ilişkin ilkeli tutumunu ayrıntılı bir şekilde ifade etti" dedi.
Çin'in, iki liderin Kasım 2022'de Bali'de gerçekleştirdikleri görüşme sırasında ABD tarafından yapılan ilgili olumlu açıklamalara da büyük önem verdiğini vurgulayan Wenbin, "ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği yönündeki tutumunu somut eylemlerle yansıtmalı. Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı ve Çin'in barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemelidir" dedi.