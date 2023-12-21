https://sputniknews.com.tr/20231221/cin-disisleri-bakanligi-abd-tayvani-silahlandirmayi-birakmali-1078680570.html

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Tayvan'ın Çin ile barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini ABD'nin desteklemesi gerektiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T12:28+0300

2023-12-21T12:28+0300

2023-12-21T12:28+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

abd

tayvan

silahlandırma

abd-çin ilişkileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/09/1044931468_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_47598c43a93e960552060801fc03b719.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, ABD yetkililerinin Pekin'in adada kontrolü yeniden ele geçirmesi halinde yaptırım uygulamaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını yorumlayarak ABD'nin Tayvan'ı silahlandırmayı bırakması ve adanın Çin ile barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemesi gerektiğini söyledi.Wenbin, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bu yılın Kasım ayında San Francisco'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde her zaman en önemli ve hassas konu olduğunu belirterek Tayvan meselesine ilişkin ilkeli tutumunu ayrıntılı bir şekilde ifade etti" dedi.Çin'in, iki liderin Kasım 2022'de Bali'de gerçekleştirdikleri görüşme sırasında ABD tarafından yapılan ilgili olumlu açıklamalara da büyük önem verdiğini vurgulayan Wenbin, "ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği yönündeki tutumunu somut eylemlerle yansıtmalı. Tayvan'ı silahlandırmayı bırakmalı ve Çin'in barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini desteklemelidir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231221/tayvanda-gerilim-yine-artiyor-si-bideni-tayvanin-kontrolunu-ele-gecirecegi-konusunda-uyardi-1078677525.html

çin

çin halk cumhuriyeti

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan, silahlandırma, abd-çin ilişkileri