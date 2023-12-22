https://sputniknews.com.tr/20231222/cekyada-silahli-saldiri-sonrasi-1-gunluk-ulusal-yasilanedildi-1078715568.html

Çekya’da silahlı saldırı sonrası 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Çekya’da silahlı saldırı sonrası 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Çekya’nın başkenti Prag’daki Charles Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi gününün... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:12+0300

2023-12-22T11:12+0300

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Çekya, başkent Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla sarsıldı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak’ın üniversite binasından çevredekilere ateş etmesi sonucu yaşanan 14 can kaybı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi gününün ulusal yas günü ilan edilmesine karar verildi. Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel gerçekleştirilen özel kabine toplantısının ardından 23 Aralık'ın yas günü ilan edildiğini, resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirileceğini ve öğle saatlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Pavel, “Bu kadar çok gencin gereksiz yere kaybedilmesi karşısında duyduğum öfkenin yanı sıra büyük üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Çekya tarihinin bu en trajik olayında mağdurların tüm yakınlarına ve herkese en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Can kaybı 14, yaralı sayısı 25 olarak güncellendiPrag Emniyet Müdürü Martin Vondrasek yaptığı son açıklamada saldırıda 14 kişi hayatını kaybettiğini, 25 kişi yaralandığını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, yaralılardan birinin Hollanda vatandaşı olduğunu duyurdu.Korkunç saldırının detaylarıÖte yandan, polis, dün sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle aranmaya başlanan üniversite öğrencisi David Kozak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşmış, babasını öldürdükten sonra üniversiteye gideceğini tespit etmişti. Kozak’ın derse katılacağı fakülte binasını önlem olarak boşaltan polis, Kozak’ın başka bir binaya girerek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini, daha sonra ölü olarak ele geçirildiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231222/universite-catisina-cikip-15-kisiyi-silahla-oldurmustu-olaya-dair-yeni-videolar-ortaya-cikti-1078709726.html

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