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https://sputniknews.com.tr/20231222/buyuk-hata-yeniden-isitildiginda-zehre-donusen-yiyeceklersiralandi-1078723672.html
Büyük hata: Yeniden ısıtıldığında zehre dönüşen yiyecekler sıralandı
Büyük hata: Yeniden ısıtıldığında zehre dönüşen yiyecekler sıralandı
Kalan yiyecekleri farklı günlere bölüp tekrardan ısıtarak yemeyi tercih edenlere uyarı geldi. Uzmanlar bunun sağlık açısından sakıncalı olabileceğini... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T13:45+0300
2023-12-22T13:45+0300
yaşam
yiyecek
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zehir
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Beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar bazı yiyeceklerin yeniden ısıtıldıkları takdirde zararlı olabileceğini vurguladı. Evde hazırlanan yemekleri israf etmek yerine buzdolabına kaldırmak ve ısıtarak yeniden yemek son derece pratik olsa da bazı yiyecekler için bu geçerli değil.1- PatatesAvustralya'da diyetisyen olan Kim Lindsay, hastalanmamak için ısıtmaktan kaçınmak isteyebilecek riskli gıdaları açıkladı.Kim'e göre patatesleri yeniden ısıtmanız hastalanma riskinizi arttırabilir. Tıpkı pirinç gibi, tehlike nişastalı lifi oda sıcaklığında saklamaktan kaynaklanır: bunu iki saatten fazla saklamak Clostridium botulinum'un büyümesine yol açabilir.Bu bakteri tarafından üretilen ölümcül toksinler, beyne, sinirlere ve omuriliğe saldırabilen ve felce neden olabilen botulizm adı verilen nadir fakat yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. NHS, bakterilerin oksijenden yoksun bırakıldığında toksinlere neden olan botulizm ürettiğini, bu nedenle gıda kaynaklı botulizmin genellikle kapalı kutu veya şişelerdeki maddelerden kaynaklandığını söyledi.Patates söz konusu olduğunda Kim, Clostridium botulinum'un yetiştikleri topraktan geleceğini açıkladı. Patatesleri folyoda pişirmek botulizm riskini artırabilir çünkü malzeme oksijeni keser ve patateste bakteri üremesini teşvik edebilir. Kim, patatesleri süt, tereyağı ve krema gibi çabuk bozulan malzemelerle ezmenin, onları yeniden ısıtırsanız hasta olma riskinizi artırabileceğini söyledi. Yine püreyi oda sıcaklığında iki saatten fazla tutmamanızı tavsiye etti ve buhar çıkana kadar ısıtmanız gerektiğini söyledi.2- PirinçPirinç, sık sık yeniden ısıtmamamız söylenen bir yiyecektir. Ancak buna karşı neden uyarıldığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Daily Mail'e konuşan Kim, "Pirinç büyük bir risk. Bu gıda ısıya dayanıklı, bu yüzden onları ısıttığınızda bile zararlı patojenlere neden olabilirler." Pişmemiş tahıllar, pişirme işlemi sırasında her zaman öldürülmeyen Bacillus cereus adlı bir bakteri içerebilir. Bu, gıda zehirlenmesine neden olabilir. NHS'ye göre Bacillus cereus sporları, oda sıcaklığında bekletilen pirinçte büyüyebilir. Bunlar çoğalır ve kusmaya veya ishale neden olan toksinler üretebilir.NHS, pirinci oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakırsanız, zehirli maddelerin gelişme olasılığının o kadar yüksek olduğunu belirtiyor. Hastalanmamak için, pirincinizi olabildiğince çabuk - ideal olarak piştikten sonraki bir saat içinde - soğutmalı ve yemeden önce buzdolabında bir günden fazla bekletilmeli.3- YumurtaKim'in yeniden ısıtmak için riskli yiyecekler listesinde dördüncüsü yumurtaydı. Kahvaltılık yiyecekler, ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gibi her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilen salmonella bakterisini taşıyabilir. Kim, 40 ila 165 derece Fahrenheit (4C ila 74C) arasındaki sıcaklıklarda saklanan yumurtaların 'tehlikeli bölge' olduğunu söyleyerek şunları aktardı:4- IspanakIspanak gibi yeşillikleri uygun şekilde yeniden ısıtmamak , ateş, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı ve hatta nöbetlerle sonuçlanan ciddi bir enfeksiyon olan listeriosis'e neden olabilir. Hastalığa, gıda maddelerinde oyalanabilen bakteri listeria neden oluyor.Başka hangi gıdalar tehlikeli?Kim'e göre hazır salatalar ve mağazadan satın alınan yeşillikler listeria taşıma eğiliminde. NHS, pastörize edilmemiş sütten yapılan süt ürünlerinin, camembert ve brie gibi peynirlerin yanı sıra dilimlenmiş etlerin de listeriosis riskine sokabileceğini ekledi.
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pilav ısıtılır mı, yemek kaç kere ısıtılır, yemeğin bozulduğunu nasıl anlarız, bozulan yemek nasıl anlaşılır, patates ısıtılır mı, ıspanak ısıtılır mı
pilav ısıtılır mı, yemek kaç kere ısıtılır, yemeğin bozulduğunu nasıl anlarız, bozulan yemek nasıl anlaşılır, patates ısıtılır mı, ıspanak ısıtılır mı

Büyük hata: Yeniden ısıtıldığında zehre dönüşen yiyecekler sıralandı

13:45 22.12.2023
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRKKahvaltı
Kahvaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRK
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Kalan yiyecekleri farklı günlere bölüp tekrardan ısıtarak yemeyi tercih edenlere uyarı geldi. Uzmanlar bunun sağlık açısından sakıncalı olabileceğini söyleyerek ısıtılmaması gereken yiyecekleri sıraladı.
Beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar bazı yiyeceklerin yeniden ısıtıldıkları takdirde zararlı olabileceğini vurguladı. Evde hazırlanan yemekleri israf etmek yerine buzdolabına kaldırmak ve ısıtarak yeniden yemek son derece pratik olsa da bazı yiyecekler için bu geçerli değil.

1- Patates

Avustralya'da diyetisyen olan Kim Lindsay, hastalanmamak için ısıtmaktan kaçınmak isteyebilecek riskli gıdaları açıkladı.
Kim'e göre patatesleri yeniden ısıtmanız hastalanma riskinizi arttırabilir. Tıpkı pirinç gibi, tehlike nişastalı lifi oda sıcaklığında saklamaktan kaynaklanır: bunu iki saatten fazla saklamak Clostridium botulinum'un büyümesine yol açabilir.
Bu bakteri tarafından üretilen ölümcül toksinler, beyne, sinirlere ve omuriliğe saldırabilen ve felce neden olabilen botulizm adı verilen nadir fakat yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. NHS, bakterilerin oksijenden yoksun bırakıldığında toksinlere neden olan botulizm ürettiğini, bu nedenle gıda kaynaklı botulizmin genellikle kapalı kutu veya şişelerdeki maddelerden kaynaklandığını söyledi.
Patates söz konusu olduğunda Kim, Clostridium botulinum'un yetiştikleri topraktan geleceğini açıkladı. Patatesleri folyoda pişirmek botulizm riskini artırabilir çünkü malzeme oksijeni keser ve patateste bakteri üremesini teşvik edebilir. Kim, patatesleri süt, tereyağı ve krema gibi çabuk bozulan malzemelerle ezmenin, onları yeniden ısıtırsanız hasta olma riskinizi artırabileceğini söyledi. Yine püreyi oda sıcaklığında iki saatten fazla tutmamanızı tavsiye etti ve buhar çıkana kadar ısıtmanız gerektiğini söyledi.

2- Pirinç

Pirinç, sık sık yeniden ısıtmamamız söylenen bir yiyecektir. Ancak buna karşı neden uyarıldığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Daily Mail'e konuşan Kim, "Pirinç büyük bir risk. Bu gıda ısıya dayanıklı, bu yüzden onları ısıttığınızda bile zararlı patojenlere neden olabilirler." Pişmemiş tahıllar, pişirme işlemi sırasında her zaman öldürülmeyen Bacillus cereus adlı bir bakteri içerebilir. Bu, gıda zehirlenmesine neden olabilir. NHS'ye göre Bacillus cereus sporları, oda sıcaklığında bekletilen pirinçte büyüyebilir. Bunlar çoğalır ve kusmaya veya ishale neden olan toksinler üretebilir.
NHS, pirinci oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakırsanız, zehirli maddelerin gelişme olasılığının o kadar yüksek olduğunu belirtiyor. Hastalanmamak için, pirincinizi olabildiğince çabuk - ideal olarak piştikten sonraki bir saat içinde - soğutmalı ve yemeden önce buzdolabında bir günden fazla bekletilmeli.

3- Yumurta

Kim'in yeniden ısıtmak için riskli yiyecekler listesinde dördüncüsü yumurtaydı. Kahvaltılık yiyecekler, ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gibi her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilen salmonella bakterisini taşıyabilir. Kim, 40 ila 165 derece Fahrenheit (4C ila 74C) arasındaki sıcaklıklarda saklanan yumurtaların 'tehlikeli bölge' olduğunu söyleyerek şunları aktardı:
"Patojenler, bu sıcaklıkta olduklarında daha hızlı büyüyebilirler. Bir gıdada daha fazla patojen ve daha fazla zararlı bakteri varsa, o zaman onu yediğimizde gıda zehirlenmesi riski artar"

4- Ispanak

Ispanak gibi yeşillikleri uygun şekilde yeniden ısıtmamak , ateş, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı ve hatta nöbetlerle sonuçlanan ciddi bir enfeksiyon olan listeriosis'e neden olabilir. Hastalığa, gıda maddelerinde oyalanabilen bakteri listeria neden oluyor.

Başka hangi gıdalar tehlikeli?

Kim'e göre hazır salatalar ve mağazadan satın alınan yeşillikler listeria taşıma eğiliminde. NHS, pastörize edilmemiş sütten yapılan süt ürünlerinin, camembert ve brie gibi peynirlerin yanı sıra dilimlenmiş etlerin de listeriosis riskine sokabileceğini ekledi.
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