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https://sputniknews.com.tr/20231222/boynunu-goren-doktorlar-inanamadi-denizlideki-kadin-literature-gecti-1078731381.html
Boynunu gören doktorlar inanamadı: Denizli'deki kadın literatüre geçti
Boynunu gören doktorlar inanamadı: Denizli'deki kadın literatüre geçti
Boynun ön alt kısmında büyük bir şişliğin oluşmasına rağmen doktorlardan korktuğu için 50 yıldır hastanenin kapısından geçmeyen 67 yaşındaki kadının... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:54+0300
2023-12-22T15:54+0300
yaşam
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ağır hasta
guatr
denizli
ameliyat
türkiye
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Denizli’de guatr hastalığı olan bir kadının ameliyat olmadan önceki görüntüsü doktorları şaşırttı. 67 yaşındaki Zeliha Çaylan'ın, çocukluğundan beri yaşadığı doktor korkusu, yaklaşık 50 yıldır hastanelerden uzak durmasına neden oldu. Ancak boynunun ön alt kısmında beliren büyük bir şişlik, sonunda sağlık sorunlarının boyutunu görmesine sebep oldu. Hastalığının artması ile yüzü tanınamaz hale gelen Çaylan'ın, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yaklaşık 2 kilogram büyüklüğündeki guatrı çıkarıldı.Zaman zaman ortaya çıkabilen devasa guatr vakaları hakkında bilgi veren Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Op. Dr. Mehmet Pekdemir, tiroit bezinden kaynaklanan bu hastalığın zamanla gelişen sorunlara yol açabileceğini belirtti. Hastalığın ilerlemesiyle nefes sıkıntısı, akciğer sorunları, astım krizleri gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğini ifade eden Dr. Pekdemir, hastanın büyük guatrının nedeniyle operasyon kararı alındığını ve ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Guatr hastalığına dair belirtileri de açıklayan Op. Dr. Mehmet Pekdemir, az çalışan tiroit bezinin vücutta halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, deri kuruması gibi belirtilere yol açabileceğine dikkat çekti. Guatr neden şişer?Hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Pekdemir, “Guatr hastalığı insanlarda doğuştan itibaren olan tiroit bezinden gelişen hastalıklara deniliyor. tiroit bezi herkeste var ama ilerleyen yıllar içinde gelişen hastalıklar nedeniyle genel tanım olarak guatr deniliyor. Bunların bir kısmı az çalışma, çok çalışma ya da normal alışıp da içinde gelişen morfolojik bozukluklardan kaynaklanabilir. Nodül dediğimiz kitle yapıları oluşabilir insanlarda. Bir kısmı da guatrı içinde geçen kanseri vardır. Bugünkü sizlere bilgilendirmek istediğimiz hastada gelişmiş olan büyük bir guatrı var. Uzun zaman içinde gelişmiş nefes sıkıntısı yol açan, akciğer sorunları yol açan, astım krizlerine kadar giden ve hastada anti kozmeti bozan çok büyük boyutlara giden guatrı nedenini hastamızın operasyon kararı verildi. Başarılı bir şekilde ameliyatımızı tamamladık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/sigaranin-zararlarinin-konusuldugu-panelde-ilginc-tablo-verilen-arada-herkes-sigara-icmeye-cikti-1078715704.html
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hasta, ağır hasta, guatr, denizli, ameliyat, türkiye
hasta, ağır hasta, guatr, denizli, ameliyat, türkiye

Boynunu gören doktorlar inanamadı: Denizli'deki kadın literatüre geçti

15:54 22.12.2023
© İHA / ATİLLA ÖZER - BURAK İLEMİN-AW103892Boynunu gören doktorlar inanamadı: Denizli'deki kadın literatüre geçti
Boynunu gören doktorlar inanamadı: Denizli'deki kadın literatüre geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© İHA / ATİLLA ÖZER - BURAK İLEMİN-AW103892
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Boynun ön alt kısmında büyük bir şişliğin oluşmasına rağmen doktorlardan korktuğu için 50 yıldır hastanenin kapısından geçmeyen 67 yaşındaki kadının hastalığının artması ile yüzü tanınamaz hale gelen Çaylan'ın boynundaki devasa kitleye anında müdahale eden doktorlar yaşlı kadını sağlığına kavuşturdu.
Denizli’de guatr hastalığı olan bir kadının ameliyat olmadan önceki görüntüsü doktorları şaşırttı. 67 yaşındaki Zeliha Çaylan'ın, çocukluğundan beri yaşadığı doktor korkusu, yaklaşık 50 yıldır hastanelerden uzak durmasına neden oldu. Ancak boynunun ön alt kısmında beliren büyük bir şişlik, sonunda sağlık sorunlarının boyutunu görmesine sebep oldu. Hastalığının artması ile yüzü tanınamaz hale gelen Çaylan'ın, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yaklaşık 2 kilogram büyüklüğündeki guatrı çıkarıldı.
Zaman zaman ortaya çıkabilen devasa guatr vakaları hakkında bilgi veren Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Op. Dr. Mehmet Pekdemir, tiroit bezinden kaynaklanan bu hastalığın zamanla gelişen sorunlara yol açabileceğini belirtti. Hastalığın ilerlemesiyle nefes sıkıntısı, akciğer sorunları, astım krizleri gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğini ifade eden Dr. Pekdemir, hastanın büyük guatrının nedeniyle operasyon kararı alındığını ve ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Guatr hastalığına dair belirtileri de açıklayan Op. Dr. Mehmet Pekdemir, az çalışan tiroit bezinin vücutta halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, deri kuruması gibi belirtilere yol açabileceğine dikkat çekti.

Guatr neden şişer?

Hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Pekdemir, “Guatr hastalığı insanlarda doğuştan itibaren olan tiroit bezinden gelişen hastalıklara deniliyor. tiroit bezi herkeste var ama ilerleyen yıllar içinde gelişen hastalıklar nedeniyle genel tanım olarak guatr deniliyor. Bunların bir kısmı az çalışma, çok çalışma ya da normal alışıp da içinde gelişen morfolojik bozukluklardan kaynaklanabilir. Nodül dediğimiz kitle yapıları oluşabilir insanlarda. Bir kısmı da guatrı içinde geçen kanseri vardır. Bugünkü sizlere bilgilendirmek istediğimiz hastada gelişmiş olan büyük bir guatrı var. Uzun zaman içinde gelişmiş nefes sıkıntısı yol açan, akciğer sorunları yol açan, astım krizlerine kadar giden ve hastada anti kozmeti bozan çok büyük boyutlara giden guatrı nedenini hastamızın operasyon kararı verildi. Başarılı bir şekilde ameliyatımızı tamamladık” dedi.
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