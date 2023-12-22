https://sputniknews.com.tr/20231222/beyaz-saraydan-rusya-yaptirimlarini-ihlal-eden-bankalara-tehdit-mali-sistemimizden-keseriz-1078761640.html
Beyaz Saray’dan Rusya yaptırımlarını ihlal eden bankalara tehdit: Mali sistemimizden keseriz
Beyaz Saray’dan Rusya yaptırımlarını ihlal eden bankalara tehdit: Mali sistemimizden keseriz
Beyaz Saray, Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal eden bankaların, dünyanın neresinde olursa olsunlar, ABD’nin finansal sisteminden kesileceğini belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T20:48+0300
2023-12-22T20:48+0300
2023-12-22T20:48+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
banka
yaptırım
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Beyaz Saray’ın bir üst düzey yetkilisi, “Ekonomimizin çok daha büyük olduğunu ve para birimimizin dünya çapında kullanılan tek para birimi olduğunu düşünürsek, dünya genelinden neredeyse her bir bankaya, Rus silah sanayisine mal satmaya devam etmek veya ABD mali sistemine bağlı kalmak arasında bir seçim yapmalarına izin verildi” açıklamasında bulundu.“Temel olarak insanlar bu riski almak istemeyecek” diyen yetkili, “Gerekli değerlendirmeyi yapın veya sistemimize erişim yeteneğinizi riske atın” diye ekledi.ABD Başkanı Joe Biden’in bugün, finans sektöründe Rusya’ya karşı yaptırımların güçlendirilmesiyle ilgili kararı imzaladığını bildiren yetkili, yeni kararın, şirketlerine Rus silah sanayisine yardım olarak değerlendirilebilecek adımlar atmaya izin vermek veya Moskova’yla işbirliğine son vermek seçeneğiyle karşı karşıya olan finansal kuruluşları takip etme fırsatını verdiğini kaydetti.Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin ilk kez, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kullandığı silahları üretme fırsatını ilerleten finansal kuruluşları takip etmek için ikincil yaptırımları kullanabileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-gazzeyi-gorustu-1078736519.html
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beyaz saray, banka, yaptırım, abd, abd, rusya
beyaz saray, banka, yaptırım, abd, abd, rusya
Beyaz Saray’dan Rusya yaptırımlarını ihlal eden bankalara tehdit: Mali sistemimizden keseriz
Beyaz Saray, Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal eden bankaların, dünyanın neresinde olursa olsunlar, ABD’nin finansal sisteminden kesileceğini belirtti.
Beyaz Saray’ın bir üst düzey yetkilisi, “Ekonomimizin çok daha büyük olduğunu ve para birimimizin dünya çapında kullanılan tek para birimi olduğunu düşünürsek, dünya genelinden neredeyse her bir bankaya, Rus silah sanayisine mal satmaya devam etmek veya ABD mali sistemine bağlı kalmak arasında bir seçim yapmalarına izin verildi” açıklamasında bulundu.
“Temel olarak insanlar bu riski almak istemeyecek” diyen yetkili, “Gerekli değerlendirmeyi yapın veya sistemimize erişim yeteneğinizi riske atın” diye ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden’in bugün, finans sektöründe Rusya’ya karşı yaptırımların güçlendirilmesiyle ilgili kararı imzaladığını bildiren yetkili, yeni kararın, şirketlerine Rus silah sanayisine yardım olarak değerlendirilebilecek adımlar atmaya izin vermek veya Moskova’yla işbirliğine son vermek seçeneğiyle karşı karşıya olan finansal kuruluşları takip etme fırsatını verdiğini kaydetti.
Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin ilk kez, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kullandığı silahları üretme fırsatını ilerleten finansal kuruluşları takip etmek için ikincil yaptırımları kullanabileceğini söyledi.