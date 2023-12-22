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Bakan Yerlikaya duyurdu: Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya "İstanbul merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T18:49+0300
2023-12-22T18:49+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
kafes-23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında, 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 93 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'taki 5 ayrı eğlence mekanında, örgüt üyelerinin, adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştığı turistleri eğlence mekanlarına götürerek, yüksek hesap ödemeye mecbur ettiklerinin belirlendiğini aktardı. Yerlikaya, örgüt üyelerinin, hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttuklarının, direnç gösterenleri darp ettiklerinin, paralarını, cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmalandıklarının tespit edildiğini belirtti.Operasyonlar kapsamında, elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünce, 93'ü yabancı uyruklu, 40'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 133 kişinin mağdur edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231222/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-32-ilde-304-daes-mensubu-yakalandi--1078709252.html
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ali yerlikaya, operasyon, kafes-23

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

18:49 22.12.2023
© AA / Orhan Çiçekİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA / Orhan Çiçek
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İçişleri Bakanı Yerlikaya "İstanbul merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında, 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 93 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'taki 5 ayrı eğlence mekanında, örgüt üyelerinin, adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştığı turistleri eğlence mekanlarına götürerek, yüksek hesap ödemeye mecbur ettiklerinin belirlendiğini aktardı. Yerlikaya, örgüt üyelerinin, hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttuklarının, direnç gösterenleri darp ettiklerinin, paralarını, cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmalandıklarının tespit edildiğini belirtti.
Operasyonlar kapsamında, elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünce, 93'ü yabancı uyruklu, 40'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 133 kişinin mağdur edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Nitelikli yağma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, çalışmaya karşı koyma ve suç delillerini gizleme eylemlerine karışanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu Koordine Eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunu ve Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 32 ilde 304 DAEŞ mensubu yakalandı
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