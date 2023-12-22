https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-yerlikaya-duyurdu-kafes-23-operasyonlarinda-5-yerel-organize-suc-orgutu-cokertildi-1078754605.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya "İstanbul merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T18:49+0300

2023-12-22T18:49+0300

2023-12-22T18:49+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

kafes-23

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında, 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 93 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'taki 5 ayrı eğlence mekanında, örgüt üyelerinin, adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştığı turistleri eğlence mekanlarına götürerek, yüksek hesap ödemeye mecbur ettiklerinin belirlendiğini aktardı. Yerlikaya, örgüt üyelerinin, hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttuklarının, direnç gösterenleri darp ettiklerinin, paralarını, cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmalandıklarının tespit edildiğini belirtti.Operasyonlar kapsamında, elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünce, 93'ü yabancı uyruklu, 40'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 133 kişinin mağdur edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231222/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-32-ilde-304-daes-mensubu-yakalandi--1078709252.html

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ali yerlikaya, operasyon, kafes-23