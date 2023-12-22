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EKONOMİ
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Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu mu?
Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu mu?
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak? 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T12:36+0300
2023-12-22T12:36+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
ekonomi
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2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?3. toplantı ne zaman?Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.Asgari ücrette 3. toplantının 2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?Asgari ücret ne zaman belli olacak?Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.Asgari ücrette beklenti ne yönde?Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 liraYüzde 40’lık zamda 15 bin 962 liraYüzde 45’lik zamda 16 bin 532 liraYüzde 50’lik zamda 17 bin 103 liraYüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, ekonomi, enflasyon
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, ekonomi, enflasyon

Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu mu?

12:36 22.12.2023
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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?
2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.
Asgari ücrette 3. toplantının 2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrette beklenti ne yönde?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
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