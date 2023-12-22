Arjantin'de sözleşmeler kripto para, kilo et ve litre süt ile yapılabilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
AYM'nin Can Atalay kararı
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231222/arjantinde-sozlesmeler-kripto-para-kilo-et-ve-litre-sut-ile-yapilabilecek-1078714726.html
Arjantin'de sözleşmeler kripto para, kilo et ve litre süt ile yapılabilecek
Arjantin'de sözleşmeler kripto para, kilo et ve litre süt ile yapılabilecek
Arjantin Dışişleri Bakanı Mondino, Arjantin'in kripto para biriminde sözleşmelere izin vereceğini doğruladı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:02+0300
2023-12-22T11:02+0300
dünya
arjantin
kripto para
kripto
javier milei
et
süt
sözleşme
ödeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_12a61bd9ecbd53f76056f4af9ab3c324.jpg
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, yetkililerin yeni reformlarının öngördüğü bir önlem olarak Arjantin'de kripto para birimi cinsinden sözleşmeler yapmanın mümkün olacağını söyledi.Mondino sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Arjantin'de Bitcoin, diğer kripto para birimleri, kilo et ve litre süt ile sözleşme yapmanın mümkün olacağını teyit ediyoruz" diye yazdı.Paylaşımında Anayasanın Medeni ve Ticaret Kanunu'nun borçlunun borcuna ilişkin 766. maddesine de değinen Mandino, "Borçlunun yükümlülüğü. orçlu, para birimi Cumhuriyet'te yasal ödeme aracı olsun ya da olmasın, belirlenen para biriminin ilgili miktarını teslim etmelidir" diyerek bu politikanın yasal dayanağı olduğunu belirtti.Bir gün önce Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkede 300'den fazla reformu hayata geçirmeyi planladığı imzalı kararnameyi sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231221/arjantinnin-cicegi-burnunda-devlet-baskani-mileiye-karsi-ilk-protestolar-1078678270.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075315270_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2fb7265da299a52889dca311860f9ca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arjantin, kripto para, kripto, javier milei, et, süt, sözleşme, ödeme
arjantin, kripto para, kripto, javier milei, et, süt, sözleşme, ödeme

Arjantin'de sözleşmeler kripto para, kilo et ve litre süt ile yapılabilecek

11:02 22.12.2023
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Arjantin Dışişleri Bakanı Mondino, Arjantin'in kripto para biriminde sözleşmelere izin vereceğini doğruladı.
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, yetkililerin yeni reformlarının öngördüğü bir önlem olarak Arjantin'de kripto para birimi cinsinden sözleşmeler yapmanın mümkün olacağını söyledi.
Mondino sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Arjantin'de Bitcoin, diğer kripto para birimleri, kilo et ve litre süt ile sözleşme yapmanın mümkün olacağını teyit ediyoruz" diye yazdı.
Paylaşımında Anayasanın Medeni ve Ticaret Kanunu'nun borçlunun borcuna ilişkin 766. maddesine de değinen Mandino, "Borçlunun yükümlülüğü. orçlu, para birimi Cumhuriyet'te yasal ödeme aracı olsun ya da olmasın, belirlenen para biriminin ilgili miktarını teslim etmelidir" diyerek bu politikanın yasal dayanağı olduğunu belirtti.
Bir gün önce Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkede 300'den fazla reformu hayata geçirmeyi planladığı imzalı kararnameyi sunmuştu.
Arjantin'de Milei'ye karşı ilk protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
DÜNYA
Arjantin'in çiçeği burnunda Devlet Başkanı Milei'ye karşı ilk protestolar
Dün, 11:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала