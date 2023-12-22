https://sputniknews.com.tr/20231222/arjantinde-sozlesmeler-kripto-para-kilo-et-ve-litre-sut-ile-yapilabilecek-1078714726.html
Arjantin'de sözleşmeler kripto para, kilo et ve litre süt ile yapılabilecek
Arjantin'de sözleşmeler kripto para, kilo et ve litre süt ile yapılabilecek
Arjantin Dışişleri Bakanı Mondino, Arjantin'in kripto para biriminde sözleşmelere izin vereceğini doğruladı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:02+0300
2023-12-22T11:02+0300
2023-12-22T11:02+0300
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Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, yetkililerin yeni reformlarının öngördüğü bir önlem olarak Arjantin'de kripto para birimi cinsinden sözleşmeler yapmanın mümkün olacağını söyledi.Mondino sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Arjantin'de Bitcoin, diğer kripto para birimleri, kilo et ve litre süt ile sözleşme yapmanın mümkün olacağını teyit ediyoruz" diye yazdı.Paylaşımında Anayasanın Medeni ve Ticaret Kanunu'nun borçlunun borcuna ilişkin 766. maddesine de değinen Mandino, "Borçlunun yükümlülüğü. orçlu, para birimi Cumhuriyet'te yasal ödeme aracı olsun ya da olmasın, belirlenen para biriminin ilgili miktarını teslim etmelidir" diyerek bu politikanın yasal dayanağı olduğunu belirtti.Bir gün önce Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkede 300'den fazla reformu hayata geçirmeyi planladığı imzalı kararnameyi sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231221/arjantinnin-cicegi-burnunda-devlet-baskani-mileiye-karsi-ilk-protestolar-1078678270.html
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arjantin, kripto para, kripto, javier milei, et, süt, sözleşme, ödeme
arjantin, kripto para, kripto, javier milei, et, süt, sözleşme, ödeme
Arjantin'de sözleşmeler kripto para, kilo et ve litre süt ile yapılabilecek
Arjantin Dışişleri Bakanı Mondino, Arjantin'in kripto para biriminde sözleşmelere izin vereceğini doğruladı.
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, yetkililerin yeni reformlarının öngördüğü bir önlem olarak Arjantin'de kripto para birimi cinsinden sözleşmeler yapmanın mümkün olacağını söyledi.
Mondino sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Arjantin'de Bitcoin, diğer kripto para birimleri, kilo et ve litre süt ile sözleşme yapmanın mümkün olacağını teyit ediyoruz" diye yazdı.
Paylaşımında Anayasanın Medeni ve Ticaret Kanunu'nun borçlunun borcuna ilişkin 766. maddesine de değinen Mandino, "Borçlunun yükümlülüğü. orçlu, para birimi Cumhuriyet'te yasal ödeme aracı olsun ya da olmasın, belirlenen para biriminin ilgili miktarını teslim etmelidir" diyerek bu politikanın yasal dayanağı olduğunu belirtti.
Bir gün önce Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkede 300'den fazla reformu hayata geçirmeyi planladığı imzalı kararnameyi sunmuştu.