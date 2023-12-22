https://sputniknews.com.tr/20231222/adiyamanda-askerleri-tasiyan-arac-devrildi-1078714488.html
Adıyaman’da askerleri taşıyan araç devrildi
Adıyaman’da askerleri taşıyan araç devrildi
Adıyaman’da, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:00+0300
2023-12-22T11:00+0300
2023-12-22T11:00+0300
türkiye
türkiye
adıyaman
askeri araç
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Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında meydana gelen bir yangın olayından dönen askerleri taşıyan araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan R.E., A.D. ve E.K. isimli 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/alkollu-oldugu-iddia-edilen-surucu-kaza-yapinca-otomobilibirakipkacti-1078077496.html
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türkiye, adıyaman, askeri araç
türkiye, adıyaman, askeri araç
Adıyaman’da askerleri taşıyan araç devrildi
Adıyaman’da, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında meydana gelen bir yangın olayından dönen askerleri taşıyan araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada araçta bulunan R.E., A.D. ve E.K. isimli 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.