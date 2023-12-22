https://sputniknews.com.tr/20231222/adiyamanda-askerleri-tasiyan-arac-devrildi-1078714488.html

Adıyaman’da askerleri taşıyan araç devrildi

Adıyaman’da askerleri taşıyan araç devrildi

Adıyaman’da, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:00+0300

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türkiye

türkiye

adıyaman

askeri araç

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Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında meydana gelen bir yangın olayından dönen askerleri taşıyan araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan R.E., A.D. ve E.K. isimli 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231205/alkollu-oldugu-iddia-edilen-surucu-kaza-yapinca-otomobilibirakipkacti-1078077496.html

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