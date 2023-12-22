https://sputniknews.com.tr/20231222/abd-medyasi-rus-ordusu-ukraynada-son-haftalarda-inisiyatifi-ele-gecirdi-1078775572.html

ABD medyası: Rus ordusu Ukrayna’da son haftalarda inisiyatifi ele geçirdi

ABD medyası: Rus ordusu Ukrayna’da son haftalarda inisiyatifi ele geçirdi

The New York Times (NYT) gazetesi, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephenin büyük kısmında inisiyatifi ele geçirerek yeni arazileri kontrol altına aldığını... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T21:39+0300

2023-12-22T21:39+0300

2023-12-22T21:39+0300

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ABD’nin günlük gazetesi NYT’nin yazısında, “Rusya’nın son saldırıları, Rusya’nın savaş alanının büyük kısmında inisiyatifi sıkı bir şekilde ele geçirdiğinin delillerinden biri” ifadesine yer verildi.Yazıda, Rus ordusunun son birkaç haftada yeni araziler kontrol altına almayı başardığı ifade edildi.Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, NYT’ye açıklamasında, cephedeki durumun zor olduğunu ve giderek kötüleştiğini söyledi. Çernev, ABD yapımı mühimmat olmadan Ukrayna ordusunun geçen yaz ele geçirdiği iddia edilen arazileri kaybetmeye başladığını anlattı.

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