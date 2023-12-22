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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/abd-medyasi-rus-ordusu-ukraynada-son-haftalarda-inisiyatifi-ele-gecirdi-1078775572.html
ABD medyası: Rus ordusu Ukrayna’da son haftalarda inisiyatifi ele geçirdi
ABD medyası: Rus ordusu Ukrayna’da son haftalarda inisiyatifi ele geçirdi
The New York Times (NYT) gazetesi, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephenin büyük kısmında inisiyatifi ele geçirerek yeni arazileri kontrol altına aldığını... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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ABD’nin günlük gazetesi NYT’nin yazısında, “Rusya’nın son saldırıları, Rusya’nın savaş alanının büyük kısmında inisiyatifi sıkı bir şekilde ele geçirdiğinin delillerinden biri” ifadesine yer verildi.Yazıda, Rus ordusunun son birkaç haftada yeni araziler kontrol altına almayı başardığı ifade edildi.Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, NYT’ye açıklamasında, cephedeki durumun zor olduğunu ve giderek kötüleştiğini söyledi. Çernev, ABD yapımı mühimmat olmadan Ukrayna ordusunun geçen yaz ele geçirdiği iddia edilen arazileri kaybetmeye başladığını anlattı.
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ABD medyası: Rus ordusu Ukrayna’da son haftalarda inisiyatifi ele geçirdi

21:39 22.12.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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The New York Times (NYT) gazetesi, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephenin büyük kısmında inisiyatifi ele geçirerek yeni arazileri kontrol altına aldığını belirtti.
ABD’nin günlük gazetesi NYT’nin yazısında, “Rusya’nın son saldırıları, Rusya’nın savaş alanının büyük kısmında inisiyatifi sıkı bir şekilde ele geçirdiğinin delillerinden biri” ifadesine yer verildi.
Yazıda, Rus ordusunun son birkaç haftada yeni araziler kontrol altına almayı başardığı ifade edildi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, NYT’ye açıklamasında, cephedeki durumun zor olduğunu ve giderek kötüleştiğini söyledi. Çernev, ABD yapımı mühimmat olmadan Ukrayna ordusunun geçen yaz ele geçirdiği iddia edilen arazileri kaybetmeye başladığını anlattı.
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