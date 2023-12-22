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https://sputniknews.com.tr/20231222/3-hakkindan-birini-onun-icin-kullandi-dilan-polatin-ziyaretci-listesinde-surpriz-isim-ortaya-cikti-1078716209.html
3 hakkından birini onun için kullandı: Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim ortaya çıktı
3 hakkından birini onun için kullandı: Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim ortaya çıktı
Üslubu ve yaptıklarıyla tepki çekip sonrasında da kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tüm Türkiye'nin radarına giren Polat çifti... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
dilan polat
cezaevi
silivri cezaevi
kara para
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ziyaretçi
astrolog
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Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor.Astrolog istemişAncak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. Bu ziyaretçi Dilan Polat'la aynı soy isme de sahip değil. Bu esrarengiz ziyaretçinin bir astrolog olduğu öğrenildi. Bu astrolog bulundu ve Dilan Polat'ın neden kendisini seçtiği, onunla ne konuştuğunu ve Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalara ne yanıt verdiği soruldu. 'Tutuklanacağını söylemiştim'O astrolog "Ben Dilan Polat'a eşi ve kardeşiyle birlikte özellikle tutuklama gerçekleşeceğini söyledim" dedi. Habertürk'ün haberine göre; Astrolog Hilal Saraç, cezaevine girmeden önce Dilan Polat'a ne söylediğini anlattı ve "Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olacaktı zaten. Yani öyle bir dönüm noktasındaydı. Yani öyle bir sivrilme vardı ki haritada, hani size anlatamam, bir anda bir yukarıya volkan gibi bir patlama olacaktı." dedi.Astrolog Hilal Saraç kendisinden tutuklanacağını duyduğunda Dilan Polat'ın nasıl tepki gösterdiğini de anlattı. Saraç, "Tabii ki buna kimse inanmak istemez en başta. Psikolojik olarak zaten çok yıprandı. Aslında yavaş yavaş kendini bu sürece hazırladı. Birkaç kişi de bekliyordum ama böyle bir anda toplu herkes kim varsa alınmasını ben de beklemiyordum" dedi.Neyi merak ediyor?Astrolog kendisine yöneltilen "Dilan Polat cezaevinde soy ismi aynı olmayan 3 kişiyle görüşme hakkı var. Birini sizinle kullanıyor. Dilan Polat avukatları aracılığıyla size hangi soruları yöneltiyor" şeklinde soruya, "Aslında bilmek istediği şey 'bana ne olacak, ben bundan sonra ne yapacağım, bana ne olacak' Hani mesela hiç para pul ya da dışarıdaki mal varlıkları umurunda değil. Yani onların ne olacağı çok umurunda değil. Onun tek istediği şey özgürlüğü" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/dilan-polat-cezaevinden-mektup-gonderdi-hic-iyi-degilim-boguluyorum-1078666601.html
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3 hakkından birini onun için kullandı: Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim ortaya çıktı

11:41 22.12.2023 (güncellendi: 11:49 22.12.2023)
© AA / Bünyamin ÇelikDilan ve Engin Polat tutuklandı
Dilan ve Engin Polat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Üslubu ve yaptıklarıyla tepki çekip sonrasında da kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tüm Türkiye'nin radarına giren Polat çifti artık tutuklandı ve cezaevinde. Hapiste neler yaptığı merak edilen Polat, kendisinin hapse gireceğini 'önceden söyleyen' astroloğu özellikle istedi.
Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor.

Astrolog istemiş

Ancak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. Bu ziyaretçi Dilan Polat'la aynı soy isme de sahip değil. Bu esrarengiz ziyaretçinin bir astrolog olduğu öğrenildi. Bu astrolog bulundu ve Dilan Polat'ın neden kendisini seçtiği, onunla ne konuştuğunu ve Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalara ne yanıt verdiği soruldu.

'Tutuklanacağını söylemiştim'

O astrolog "Ben Dilan Polat'a eşi ve kardeşiyle birlikte özellikle tutuklama gerçekleşeceğini söyledim" dedi. Habertürk'ün haberine göre; Astrolog Hilal Saraç, cezaevine girmeden önce Dilan Polat'a ne söylediğini anlattı ve "Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olacaktı zaten. Yani öyle bir dönüm noktasındaydı. Yani öyle bir sivrilme vardı ki haritada, hani size anlatamam, bir anda bir yukarıya volkan gibi bir patlama olacaktı." dedi.
Astrolog Hilal Saraç kendisinden tutuklanacağını duyduğunda Dilan Polat'ın nasıl tepki gösterdiğini de anlattı. Saraç, "Tabii ki buna kimse inanmak istemez en başta. Psikolojik olarak zaten çok yıprandı. Aslında yavaş yavaş kendini bu sürece hazırladı. Birkaç kişi de bekliyordum ama böyle bir anda toplu herkes kim varsa alınmasını ben de beklemiyordum" dedi.

Neyi merak ediyor?

Astrolog kendisine yöneltilen "Dilan Polat cezaevinde soy ismi aynı olmayan 3 kişiyle görüşme hakkı var. Birini sizinle kullanıyor. Dilan Polat avukatları aracılığıyla size hangi soruları yöneltiyor" şeklinde soruya, "Aslında bilmek istediği şey 'bana ne olacak, ben bundan sonra ne yapacağım, bana ne olacak' Hani mesela hiç para pul ya da dışarıdaki mal varlıkları umurunda değil. Yani onların ne olacağı çok umurunda değil. Onun tek istediği şey özgürlüğü" dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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