https://sputniknews.com.tr/20231221/yunanistan-kizildenize-firkateyn-gonderecek-1078681427.html

Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek

Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek

Milli Savunma Bakanı Dendias, Kızıldeniz'e bir fırkateyn gönderildiğini duyurdu . 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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Yunanistan Kızıldeniz'de refahın korunması çerçevesinde, bölgedeki operasyonlara katılacak uluslararası deniz gücünün bir parçası olarak bölgede serbest dolaşımı sağlamak için bir firkateyn gönderecek.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" ifadelerini kullandı.

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