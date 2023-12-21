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Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek
Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek
Milli Savunma Bakanı Dendias, Kızıldeniz'e bir fırkateyn gönderildiğini duyurdu . 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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Yunanistan Kızıldeniz'de refahın korunması çerçevesinde, bölgedeki operasyonlara katılacak uluslararası deniz gücünün bir parçası olarak bölgede serbest dolaşımı sağlamak için bir firkateyn gönderecek.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" ifadelerini kullandı.
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yunanistan, kızıldeniz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, husiler, aden körfezi

Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek

12:46 21.12.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak
Yunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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Milli Savunma Bakanı Dendias, Kızıldeniz'e bir fırkateyn gönderildiğini duyurdu .
Yunanistan Kızıldeniz'de refahın korunması çerçevesinde, bölgedeki operasyonlara katılacak uluslararası deniz gücünün bir parçası olarak bölgede serbest dolaşımı sağlamak için bir firkateyn gönderecek.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:
Uluslararası toplum, Kızıldeniz ve Aden Körfezi bölgesinde azami güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Ticari gemilere silahlı gruplar, insansız hava araçları ve füzeler tarafından düzenlenen saldırılar insan hayatı, uluslararası güvenlik ve istikrar, küresel ekonomi ve vatandaşların refahı için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" ifadelerini kullandı.
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