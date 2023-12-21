https://sputniknews.com.tr/20231221/yunanistan-kizildenize-firkateyn-gonderecek-1078681427.html
Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek
Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek
Milli Savunma Bakanı Dendias, Kızıldeniz'e bir fırkateyn gönderildiğini duyurdu . 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T12:46+0300
2023-12-21T12:46+0300
2023-12-21T12:46+0300
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filistin
israil-filistin sorunu
husiler
aden körfezi
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Yunanistan Kızıldeniz'de refahın korunması çerçevesinde, bölgedeki operasyonlara katılacak uluslararası deniz gücünün bir parçası olarak bölgede serbest dolaşımı sağlamak için bir firkateyn gönderecek.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231216/dunyanin-en-buyuk-deniz-nakliye-sirketlerinden-biri-kizildeniz-seferlerini-askiya-aldi-1078522539.html
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yunanistan, kızıldeniz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, husiler, aden körfezi
yunanistan, kızıldeniz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, husiler, aden körfezi
Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderecek
Milli Savunma Bakanı Dendias, Kızıldeniz'e bir fırkateyn gönderildiğini duyurdu .
Yunanistan Kızıldeniz'de refahın korunması çerçevesinde, bölgedeki operasyonlara katılacak uluslararası deniz gücünün bir parçası olarak bölgede serbest dolaşımı sağlamak için bir firkateyn gönderecek.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:
Uluslararası toplum, Kızıldeniz ve Aden Körfezi bölgesinde azami güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Ticari gemilere silahlı gruplar, insansız hava araçları ve füzeler tarafından düzenlenen saldırılar insan hayatı, uluslararası güvenlik ve istikrar, küresel ekonomi ve vatandaşların refahı için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" ifadelerini kullandı.