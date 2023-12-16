https://sputniknews.com.tr/20231216/dunyanin-en-buyuk-deniz-nakliye-sirketlerinden-biri-kizildeniz-seferlerini-askiya-aldi-1078522539.html

Dünyanın en büyük deniz nakliye şirketlerinden biri Kızıldeniz seferlerini askıya aldı

Dünyanın en büyük deniz nakliye şirketlerinden biri Kızıldeniz seferlerini askıya aldı

Danimarka merkezli deniz nakliye şirketlerinden Maersk, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemileri hedef alması üzerine, buradan yapılan tüm... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T12:52+0300

2023-12-16T12:52+0300

2023-12-16T12:52+0300

israil- filistin çatışması

husiler

yemen

kızıldeniz

babülmendep boğazı

maersk

danimarka

almanya

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Maersk'ten yapılan açıklamada, "Bölgede ticari gemilere yönelik son saldırılar endişe vericidir ve bu denizcilerin emniyet ve güvenliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, dün ve bugün konteyner gemilerine yönelik saldırının ardından bölgede bulunan firmaya ait tüm gemilere bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarını durdurmaları talimatı verildiği kaydedildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Firma yaptığı açıklamada bölgedeki operasyonlarını Pazartesi gününe kadar askıya aldığını dile getirdi.Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd da daha sonra benzer bir hamle yapacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/gerginlik-durmuyor-husiler-kizildeniz-aciklarinda-bir-gemiye-daha-hava-saldirisi-duzenlendi--1078500769.html

yemen

babülmendep boğazı

danimarka

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husiler, yemen, kızıldeniz, babülmendep boğazı, maersk, danimarka, almanya