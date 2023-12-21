https://sputniknews.com.tr/20231221/yerlikaya-duyurdu-1-ton-156-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1078669473.html
Yerlikaya duyurdu: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu imal eden ve satan 'zehir tacirlerine' yönelik 47 ilde düzenlenen Narkogüç-40 operasyonunda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 376 şüpheli... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T08:28+0300
2023-12-21T08:28+0300
2023-12-21T08:34+0300
türkiye
ali yerlikaya
uyuşturucu
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sentetik uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan 'zehir tacirlerine' yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-40 Operasyonu'nda, 1 ton 156 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 376 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/acun-ilicadan-adnan-oktar-itirafi-nasil-muridi-oldu-1078669324.html
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ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, operasyon
ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, operasyon
Yerlikaya duyurdu: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
08:28 21.12.2023 (güncellendi: 08:34 21.12.2023)
Uyuşturucu imal eden ve satan 'zehir tacirlerine' yönelik 47 ilde düzenlenen Narkogüç-40 operasyonunda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 376 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan 'zehir tacirlerine' yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-40 Operasyonu'nda, 1 ton 156 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 376 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.