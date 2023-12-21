https://sputniknews.com.tr/20231221/umit-ozdag-secimlerde-her-yerde-ama-her-yerde-zafer-partisinin-adaylarini-goreceksiniz-1078699477.html

Ümit Özdağ: Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz

Ümit Özdağ: Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz" dedi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T22:16+0300

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türkiye

zafer partisi

ümit özdağ

seçim

artvin

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Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Özdağ, Arhavi, Hopa, Borçka ilçeleri ile Artvin merkezde esnafı ziyaret etti.Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.'HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz'Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:Özdağ, son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi çevresinde bulunun kafelerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/ozdagdan-kars-ve-igdir-aciklamasi-hdp-karsisinda-guclu-olan-vatansever-adayi-destekleyecegiz-1078624919.html

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