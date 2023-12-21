https://sputniknews.com.tr/20231221/umit-ozdag-secimlerde-her-yerde-ama-her-yerde-zafer-partisinin-adaylarini-goreceksiniz-1078699477.html
Ümit Özdağ: Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz
Ümit Özdağ: Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz" dedi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T22:16+0300
2023-12-21T22:16+0300
2023-12-21T22:17+0300
türkiye
zafer partisi
ümit özdağ
seçim
artvin
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Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Özdağ, Arhavi, Hopa, Borçka ilçeleri ile Artvin merkezde esnafı ziyaret etti.Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.'HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz'Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:Özdağ, son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi çevresinde bulunun kafelerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ozdagdan-kars-ve-igdir-aciklamasi-hdp-karsisinda-guclu-olan-vatansever-adayi-destekleyecegiz-1078624919.html
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zafer partisi, ümit özdağ, seçim, artvin
zafer partisi, ümit özdağ, seçim, artvin
Ümit Özdağ: Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz
22:16 21.12.2023 (güncellendi: 22:17 21.12.2023)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz" dedi.
Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Özdağ, Arhavi, Hopa, Borçka ilçeleri ile Artvin merkezde esnafı ziyaret etti.
Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.
'HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz'
Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlçelerde çıkartacağız. Orada vatansever bir adayı, hangi partinin adayı olur, bilmiyoruz ama kazanmaya yakın ve HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun dışında seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz. Sizlerden de Artvin'de oylarınızdan en az bir tanesini Zafer Partisi'ne bekliyoruz."
Özdağ, son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi çevresinde bulunun kafelerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.