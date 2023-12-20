https://sputniknews.com.tr/20231220/ozdagdan-kars-ve-igdir-aciklamasi-hdp-karsisinda-guclu-olan-vatansever-adayi-destekleyecegiz-1078624919.html

Özdağ'dan 'Kars ve Iğdır' açıklaması: HDP karşısında güçlü olan vatansever adayı destekleyeceğiz

Özdağ'dan 'Kars ve Iğdır' açıklaması: HDP karşısında güçlü olan vatansever adayı destekleyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kars ve Iğdır'da ilçelerde aday çıkaracağız, ilde aday çıkarmayı düşünmüyoruz. Burada HDP karşısında güçlü olan... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T01:57+0300

2023-12-20T01:57+0300

2023-12-20T01:57+0300

ümit özdağ

türkiye

seçim

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

zafer partisi

şeyh said

iyi parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beşikdüzü ilçesinde ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi.Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettikten sonra geldiği Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Said" adının verilmesine tepki gösterdi, bu konuyu gündemde tutacaklarını söyledi.'Bu aday MHP, CHP, İYİ Parti adayı olabilir'Özdağ, 81 ilin bütün ilçelerinde kendi adaylarını çıkartarak seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:'İşbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek'İYİ Parti'ye seçim işbirliği çağrısında bulunduklarını ifade eden Özdağ, "Üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Randevu da talep ettik. Ne çağrımıza ne randevu talebimize İYİ Parti Genel Merkezinden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer olumlu bir cevap birkaç gün içinde gelmezse biz de bu konudaki değerlendirmeyi, vatansever seçmenin takdirine sunacağız ve taleplerimizi geri çekeceğiz" dedi.'Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım'Özdağ, CHP ile seçim işbirliği yönündeki düşüncesinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:Özdağ, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne giderek, Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Said" adının verilmesiyle ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Trabzon İdare Mahkemesine dilekçe verdi.Kent merkezi ve Uzun Sokak'ta vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özdağ, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.Özdağ, son olarak bir otelde düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu.

https://sputniknews.com.tr/20231217/ozdag-zafer-partisi-yuzde-7-bandini-asmis-ve-yuzde-10a-dogru-tirmaniyor-1078554940.html

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ümit özdağ, seçim, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), zafer partisi, şeyh said, iyi parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)