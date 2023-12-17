https://sputniknews.com.tr/20231217/ozdag-zafer-partisi-yuzde-7-bandini-asmis-ve-yuzde-10a-dogru-tirmaniyor-1078554940.html

Özdağ: Zafer Partisi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10'a doğru tırmanıyor

Özdağ: Zafer Partisi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10'a doğru tırmanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi bütün anketlerin gösterdiği gibi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10'a doğru tırmanıyor. Bizim bu... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T20:04+0300

2023-12-17T20:04+0300

2023-12-17T20:04+0300

politika

zafer partisi

ümit özdağ

anket

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Özdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir restoranda gazetecilere, yerel seçim hazırlıkları çerçevesinde Karadeniz'de il ziyaretlerinin sürdüğünü söyledi.Partisinin oy oranına değinen Özdağ, "Zafer Partisi bütün anketlerin gösterdiği gibi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10'a doğru tırmanıyor. Bizim bu seçimlerde hedefimiz Türkiye genelinde yüzde 10'u aşmak." ifadesini kullandı.Özdağ, partisinin oy oranının Karadeniz ve İç Anadolu'da yükselişe geçtiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Adliyeye gidip dava açacağım'Diyarbakır'da bulvara Şeyh Said isminin verilmesini eleştiren Özdağ, "Genel merkezde hukukçu arkadaşlar çalışıyorlar. Trabzon'da yapacağım işlerden bir tanesi adliyeye gitmek ve İdare Mahkemesi'nde bu ismin verilmesini durdurmak için dava açmak olacak." diye konuştu.Özdağ, daha sonra ilçedeki bir alışveriş merkezine giderek vatandaşlarla sohbet etti.Sırrıpaşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Özdağ, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel'i makamında ziyaret etti.Özdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen konferansta da konuşma yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/1078369758.html

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zafer partisi, ümit özdağ, anket