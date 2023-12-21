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https://sputniknews.com.tr/20231221/turkleri-de-yakindan-ilgilendiriyor-almanyada-yeni-vatandaslik-yasasi-geliyor-neler-degisecek-1078667936.html
Türkleri de yakından ilgilendiriyor: Almanya'da yeni vatandaşlık yasası geliyor, neler değişecek?
Türkleri de yakından ilgilendiriyor: Almanya'da yeni vatandaşlık yasası geliyor, neler değişecek?
Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen, vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik yapılması konusunda... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T06:57+0300
2023-12-21T06:57+0300
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çifte vatandaşlık
çifte pasaport
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nitelikli iş gücü göç yasası
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Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan hükümet üyeleri yeni vatandaşlık yasasında anlaşma sağladı. Yasanın, ocak ayında Federal Mecliste görüşülmesi bekleniyor. İlk görüşmesi 30 Kasım'da mecliste yapılan tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önünü açılacak.Çifte vatandaşlık hakkının tanınmasıyla Türklerin ayrımcılık eleştirisini bertaraf etmeyi amaçlayan hükümet, aynı zamanda Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırarak nitelikli iş gücünü ülkeye çekmeyi hedefliyor.Almanya'da yeni Vatandaşlık Yasası ile neler değişecek?Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen 'yasal ikamet süresi' 8 yıldan 5 yıla indirilecek.Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen 'misafir işçiler' için de düzenleme yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/yeni-yasa-ile-turklere-3-yilda-alman-vatandasligi-sartlar-belli-oldu-1074893540.html
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almanya'da yeni vatandaşlık yasası ile neler değişecek, almanya yeni vatandaşlık yasası
almanya'da yeni vatandaşlık yasası ile neler değişecek, almanya yeni vatandaşlık yasası

Türkleri de yakından ilgilendiriyor: Almanya'da yeni vatandaşlık yasası geliyor, neler değişecek?

06:57 21.12.2023
© AP Photo / Martin MeissnerAlmanya- Türkiye- Bayrak
Almanya- Türkiye- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen, vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Ocak ayında Federal Mecliste görüşülmesi beklenen yasa tasarısında yasal ikamet süresinden çifte vatandaşlığa kadar Türk göçmenleri de etkileyecek birçok değişiklik bulunuyor.
Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan hükümet üyeleri yeni vatandaşlık yasasında anlaşma sağladı. Yasanın, ocak ayında Federal Mecliste görüşülmesi bekleniyor. İlk görüşmesi 30 Kasım'da mecliste yapılan tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önünü açılacak.
Çifte vatandaşlık hakkının tanınmasıyla Türklerin ayrımcılık eleştirisini bertaraf etmeyi amaçlayan hükümet, aynı zamanda Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırarak nitelikli iş gücünü ülkeye çekmeyi hedefliyor.

Almanya'da yeni Vatandaşlık Yasası ile neler değişecek?

Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen 'yasal ikamet süresi' 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen 'misafir işçiler' için de düzenleme yer alıyor.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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