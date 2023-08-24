https://sputniknews.com.tr/20230824/yeni-yasa-ile-turklere-3-yilda-alman-vatandasligi-sartlar-belli-oldu-1074893540.html

Yeni yasa ile Türklere 3 yılda Alman vatandaşlığı: Şartlar belli oldu

Yeni yasa ile Türklere 3 yılda Alman vatandaşlığı: Şartlar belli oldu

Almanya’da yeni Vatandaşlık Yasası, hükümet tarafından kabul edildi ve meclise geliyor. Ülkedeki bütün Türkler, Alman vatandaşı olabilecek. Peki, şartlar ne? 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T10:39+0300

2023-08-24T10:39+0300

2023-08-24T10:39+0300

almanya

vatandaşlık

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çifte vatandaşlık

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türk

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Almanya, ülkesinde yaşayan Alman pasaportu olmayan yüzde 14'lük kesim için, Vatandaşlık Yasası'nı değiştiriyor. Yasa tasarısı hükümetçe onaylandı ve 'Çifte vatandaşlık ile kolay vatandaşlığın' önü açıldı.Yeni yasa taslağı, yıl sonuna kadar meclise gelecek. Sözcü'nün haberi göre, aynen onaylanırsa bu yasa ile şu ana kadar Alman vatandaşlığını almamış olan Almanya'daki bütün Türkler, Türk vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşlığını alabilecek.'Değerli beyinleri kazanmak istiyoruz, bunun için çağdaş bir vatandaşlık yasası önemli'İçişleri Bakanı Nancy Feasar, tasarının üçlü koalisyon tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşıladı. Feaser açıklamasında, “M modern vatandaşlık yasası hükümetimiz için önemli bir reform. Dünya çapında, önemli beyinleri ülkemize getirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir çok alanda yetişmiş personele ihtiyacımız var. Ülkemizin geleceğinde ve çeşitliliğinde katkısı olacak önemli ve değerli beyinleri kazanmak istiyoruz. Bunun için çağdaş bir vatandaşlık yasası önemli” dedi. Feaser, şöyle devam etti:Yeni Vatandaşlığın şartlarıYıl sonuna kadar yasalaşması beklenen hükümet yasa taslağının önemli maddeleri şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230823/almanyaya-kacak-giren-yuzlerce-turk-kayip-ilk-kabul-merkezinde-yok-oldular-1074853981.html

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