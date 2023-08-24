Yeni yasa ile Türklere 3 yılda Alman vatandaşlığı: Şartlar belli oldu
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Almanya’da yeni Vatandaşlık Yasası, hükümet tarafından kabul edildi ve meclise geliyor. Ülkedeki bütün Türkler, Alman vatandaşı olabilecek. Peki, şartlar ne?
Almanya, ülkesinde yaşayan Alman pasaportu olmayan yüzde 14'lük kesim için, Vatandaşlık Yasası'nı değiştiriyor. Yasa tasarısı hükümetçe onaylandı ve 'Çifte vatandaşlık ile kolay vatandaşlığın' önü açıldı.
Yeni yasa taslağı, yıl sonuna kadar meclise gelecek. Sözcü'nün haberi göre, aynen onaylanırsa bu yasa ile şu ana kadar Alman vatandaşlığını almamış olan Almanya'daki bütün Türkler, Türk vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşlığını alabilecek.
'Değerli beyinleri kazanmak istiyoruz, bunun için çağdaş bir vatandaşlık yasası önemli'
İçişleri Bakanı Nancy Feasar, tasarının üçlü koalisyon tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşıladı. Feaser açıklamasında, “M modern vatandaşlık yasası hükümetimiz için önemli bir reform. Dünya çapında, önemli beyinleri ülkemize getirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir çok alanda yetişmiş personele ihtiyacımız var. Ülkemizin geleceğinde ve çeşitliliğinde katkısı olacak önemli ve değerli beyinleri kazanmak istiyoruz. Bunun için çağdaş bir vatandaşlık yasası önemli” dedi. Feaser, şöyle devam etti:
“Nitelikli göç yasasıyla birlikte bu önemli adım olacak. Uzun süredir ülkemizde olan ancak köken ülkesiyle bağını koparmak istemeyen insanların, ülkemizi demokratik yönde şekillendirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Birden fazla vatandaşlığa izin veriyoruz. İyi Almanca bilen ve işinde başarılı olan herkes, vatandaşlığa geçiş sürecini üç yıla indirebilir. Ayrıca misafir işçilerin ülkemize verdiği yılların karşılığı olarak onların vatandaşlığa geçişini de kolaylaştıracağız. Değerlerimiz paylaşmayanlar, Alman olamayacak.”
Yeni Vatandaşlığın şartları
Yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen hükümet yasa taslağının önemli maddeleri şöyle:
1.Çifte vatandaşlık: İnsanlar köken vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşı olabilecek. Eskiden bu ancak istisnai hallerde mümkünde. Bu nedenle Türkler'in bir çoğu Alman vatandaşlığını alamadı. Gizlice Türk vatandaşlığını alan bir çok Türk de Alman vatandaşlığını kaybetti. Bunlar, yasa onaylandıktan sonra yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek.
2.Seçme mecburiyeti: 2020 yılı başında yürürlüğe giren değişiklikle, Türk ana-babadan Almanya'da doğan çocuklara, geçici ve sınırlı Çifte Vatandaşlık veriliyordu. Türk çocukların en geçe 23 yaşında, Alman ya da Türk pasaportundan birine karar vermesi isteniyordu. Bu saçmalık da kalkıyor.
3.Sekiz yerine beş yıl: Vatandaşlığa geçiş için Almanya'da sekiz yıl yaşama şartı yumuşatıldı ve beş yıla indirildi. Böylece, Almanya'daki neredeyse tüm Türkler'in Alman vatandaşlığı hakkı doğdu. Yeni gelenler de, eğer işinde başarılıysa ve Almanca biliyorsa üç yıl içinde Alman vatandaşlığını alabilecek.
4.Kadın- erkek eşitliğine inanmayana yok: Vatandaşlığa almada dil ve sürenin dışında, özgür demokratik düzene bağlılığa bakılacak. Kadın-erkek eşitliğine inanmayana, çok eşliye vatandaşlık verilmeyecek. İnsan onuruna aykırı davranan vatandaş olamayacak. Irkçı ya da Yahudi karşıtı görüşleri olanlar, insanlık dışı eylemlerde bulunanlar vatandaş olamayacak.
5.Dijital ortamda bilgi alınacak: Vatandaşlığa geçiş öncesi yapılacak güvenlik soruşturması hızlanacak ve dijital ortamda yapılacak. Bununla ilgili makamlar sonradan belirlenecek.
6.Kendi geçimini sağlayabilme: Vatandaşlığa geçecek kişinin, kendisinin ve aile üyelerinin geçimini sağlaması diğer bir önkoşul. Sosyal yardım alanlar, devlet yardımları ile geçinenler vatandaş olamayacak.
7.Birinci kuşağa kolaylık: Birinci kuşak Türkler de, vatandaşlık şartları daha da yumuşatılacak. Bunlarda dil şartı aranmayacak ve hemen vatandaşlığa kabul edilecekler. Kamuya açık vatandaşlığa alınma törenleri de yapılacak ve halkın bütünleşmesi sağlanacak.