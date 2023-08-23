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https://sputniknews.com.tr/20230823/almanyaya-kacak-giren-yuzlerce-turk-kayip-ilk-kabul-merkezinde-yok-oldular-1074853981.html
Almanya’ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp: 'İlk Kabul Merkezi'nde yok oldular'
Almanya’ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp: 'İlk Kabul Merkezi'nde yok oldular'
Almanya’ya kaçak giren Türk sayısı, son bir ayda 10 bini aştı. İlk Kabul Merkezi’ne alınan Türklerden bazıları 'iltica işlemleri' bitmeden buradan da kaçtı. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T09:36+0300
2023-08-23T09:36+0300
almanya
türkiye
türk
kaçak
kaçak göçmenler
mülteci
sığınma
dünya
iltica
sınır dışı
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Almanya’ya kaçak yollarla giren ve 'Asyl- Azül' (İltica) diye bağırarak sığınma talep eden Türklerden bir kısmı, Alman polisi tarafından gönderildiği Saksonya Eyaleti'ndeki İlk Kabul Merkezi'nden (Erstaufnahmeeinrichtung) kaçtı.Bu yılın ilk altı ayından merkezden kaçan kişi sayısının 478 olduğu ve bunların da üçte birinin Türk olduğu belirtiliyor. Henüz iltica işlemleri bitmeden kayıplara karışan kişilerin, büyük ihtimalle Almanya içine dağıldığı, tanıdıklarının ya da akrabalarının yanına gittiği sanılıyor. Eyalet İçişleri Bakanlığı, kaçakların aylık olarak ödenen yaklaşık 420 euro'luk cep harçlıklarının kesileceğini duyurdu.Türklerin iltica işlemlerinin bitmeden ülke içine dağılması, yakınlarının yanında iş bularak ya da avukat tutarak iltica sürecini oradan devam ettirme niyetinden kaynaklanıyor.Almanya'da bu ay kaçak rekoru kırılırken, bir ayda ülkeye yasa dışı girenlerin sayısı 40 bini aştı. Bu rakamın üçte birine yakınını Türkler oluşturuyor.Bu arada, Almanya sınırına yakın Çekya'nın Reitzenhagin kasabasında, içinde Türklerin de bulunduğu bir minibüs polisten kaçarken devrildi. Biri Türk, çok sayıda insan yaralandı. Minibüsün, polisi gören mültecilerin arabadan atlayıp kaçması nedeniyle devrildiği belirtildi.Almanya'ya 2022'de 280 bine yakın kaçak gelirken, bunların sadece 11 bini sınır dışı edilebildi. 50 bine yakın kaçak da, ortadan kaybolduğu ya da bir şekilde izi bulunamadığı için sınır dışı edilemiyor.Kalanların birçoğunun ilticası kabul edildi ya da dava açtıkları için iltica süreleri uzadı. Türk kaçaklar, çoğunlukla Doğu Avrupa ve Balkan rotası üzerinden Almanya'ya gidiyor. Kalanların birçoğunun ilticası kabul edildi ya da dava açtıkları için iltica süreleri uzadı. Türk kaçaklar, çoğunlukla Doğu Avrupa ve Balkan rotası üzerinden Almanya'ya
https://sputniknews.com.tr/20230816/almanyaya-gitmek-isteyen-turkler-icin-online-vize-kolayligi-istenen-sartlar-belli-oldu-1074684874.html
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almanya, türkiye, türk, kaçak, kaçak göçmenler, mülteci, sığınma, iltica, sınır dışı, doğu avrupa, balkanlar, kayıp, saksonya, polis, rota
almanya, türkiye, türk, kaçak, kaçak göçmenler, mülteci, sığınma, iltica, sınır dışı, doğu avrupa, balkanlar, kayıp, saksonya, polis, rota

Almanya’ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp: 'İlk Kabul Merkezi'nde yok oldular'

09:36 23.08.2023
© Fotoğraf : Twitter/Your career in Germany | deutschland.de@ger_serviceAlmanya vatandaşlığına geçen göçmen aile
Almanya vatandaşlığına geçen göçmen aile - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© Fotoğraf : Twitter/Your career in Germany | deutschland.de@ger_service
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Almanya’ya kaçak giren Türk sayısı, son bir ayda 10 bini aştı. İlk Kabul Merkezi’ne alınan Türklerden bazıları 'iltica işlemleri' bitmeden buradan da kaçtı.
Almanya’ya kaçak yollarla giren ve 'Asyl- Azül' (İltica) diye bağırarak sığınma talep eden Türklerden bir kısmı, Alman polisi tarafından gönderildiği Saksonya Eyaleti'ndeki İlk Kabul Merkezi'nden (Erstaufnahmeeinrichtung) kaçtı.
Bu yılın ilk altı ayından merkezden kaçan kişi sayısının 478 olduğu ve bunların da üçte birinin Türk olduğu belirtiliyor. Henüz iltica işlemleri bitmeden kayıplara karışan kişilerin, büyük ihtimalle Almanya içine dağıldığı, tanıdıklarının ya da akrabalarının yanına gittiği sanılıyor. Eyalet İçişleri Bakanlığı, kaçakların aylık olarak ödenen yaklaşık 420 euro'luk cep harçlıklarının kesileceğini duyurdu.
Türklerin iltica işlemlerinin bitmeden ülke içine dağılması, yakınlarının yanında iş bularak ya da avukat tutarak iltica sürecini oradan devam ettirme niyetinden kaynaklanıyor.
Almanya'da bu ay kaçak rekoru kırılırken, bir ayda ülkeye yasa dışı girenlerin sayısı 40 bini aştı. Bu rakamın üçte birine yakınını Türkler oluşturuyor.
Bu arada, Almanya sınırına yakın Çekya'nın Reitzenhagin kasabasında, içinde Türklerin de bulunduğu bir minibüs polisten kaçarken devrildi. Biri Türk, çok sayıda insan yaralandı. Minibüsün, polisi gören mültecilerin arabadan atlayıp kaçması nedeniyle devrildiği belirtildi.
Almanya'ya 2022'de 280 bine yakın kaçak gelirken, bunların sadece 11 bini sınır dışı edilebildi. 50 bine yakın kaçak da, ortadan kaybolduğu ya da bir şekilde izi bulunamadığı için sınır dışı edilemiyor.
Kalanların birçoğunun ilticası kabul edildi ya da dava açtıkları için iltica süreleri uzadı. Türk kaçaklar, çoğunlukla Doğu Avrupa ve Balkan rotası üzerinden Almanya'ya gidiyor. Kalanların birçoğunun ilticası kabul edildi ya da dava açtıkları için iltica süreleri uzadı. Türk kaçaklar, çoğunlukla Doğu Avrupa ve Balkan rotası üzerinden Almanya'ya
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