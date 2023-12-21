https://sputniknews.com.tr/20231221/turkiyenin-ilk-uzay-yolculugu-ertelendi-1078697943.html

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T20:57+0300

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türkiye

türkiye

mehmet fatih kacır

abd'li astronot neil armstrong

nasa

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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi.Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230901/milli-savunma-bakani-guler-uzaya-gidecek-ilk-turk-pilot-gezeravciya-yeni-rutbesini-takti-1075119169.html

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türkiye, mehmet fatih kacır, abd'li astronot neil armstrong, nasa