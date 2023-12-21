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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T20:57+0300
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türkiye
türkiye
mehmet fatih kacır
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nasa
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi.Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230901/milli-savunma-bakani-guler-uzaya-gidecek-ilk-turk-pilot-gezeravciya-yeni-rutbesini-takti-1075119169.html
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türkiye, mehmet fatih kacır, abd'li astronot neil armstrong, nasa
türkiye, mehmet fatih kacır, abd'li astronot neil armstrong, nasa

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi

20:57 21.12.2023 (güncellendi: 21:03 21.12.2023)
© İHA / İHA-AW073498uydu dünya
uydu dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© İHA / İHA-AW073498
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirterek, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.
NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:
"NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı
1 Eylül, 20:56
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