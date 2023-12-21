https://sputniknews.com.tr/20231221/turkiyenin-ilk-uzay-yolculugu-ertelendi-1078697943.html
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T20:57+0300
2023-12-21T20:57+0300
2023-12-21T21:03+0300
türkiye
türkiye
mehmet fatih kacır
abd'li astronot neil armstrong
nasa
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi.Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230901/milli-savunma-bakani-guler-uzaya-gidecek-ilk-turk-pilot-gezeravciya-yeni-rutbesini-takti-1075119169.html
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türkiye, mehmet fatih kacır, abd'li astronot neil armstrong, nasa
türkiye, mehmet fatih kacır, abd'li astronot neil armstrong, nasa
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi
20:57 21.12.2023 (güncellendi: 21:03 21.12.2023)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirterek, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.
NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:
"NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor."