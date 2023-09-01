Milli Savunma Bakanı Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı
© İHA / HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
© İHA / HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Gezeravcı'yı kabul etti.
Güler, Albay rütbesine yükselen Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Hava Kuvvetleri personelimiz Pilot Albay Alper Gezeravcı’yı kabul etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023
Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı’ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar… pic.twitter.com/lvUf8XlGyp