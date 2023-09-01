https://sputniknews.com.tr/20230901/milli-savunma-bakani-guler-uzaya-gidecek-ilk-turk-pilot-gezeravciya-yeni-rutbesini-takti-1075119169.html

Milli Savunma Bakanı Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı

Milli Savunma Bakanı Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T20:56+0300

2023-09-01T20:56+0300

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türkiye

uzay

yaşar güler

hava kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Gezeravcı'yı kabul etti.Güler, Albay rütbesine yükselen Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.

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